¡No al periodismo insípido!

Decía el profesor y periodista Milciades Ortiz, primer egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, antes de abandonar las aulas de clases en 2015, que todavía faltaba mucho por formar a los futuros profesionales del periodismo, sin embargo, tenía que aceptar que la deficiencia de estos venía desde la secundaria. Él tuvo que abandonar el claustro universitario por los 75 años de edad.

En los últimos años, los docentes de las facultades de Comunicación Social de las escuelas de Periodismo se enfrentan ante una generación con un bajo índice en aspectos académicos, como faltas ortográficas, mal manejo del idioma, escasez en ámbitos culturales y literarios, lo que se traduce en un estado de preocupación en los catedráticos.

Días atrás leía un artículo publicado en los medios, en el cual se mencionaba el tema de la deficiencia de los estudiantes practicantes de periodismo, sobre todo en redacción. Para mí fue de espanto, como futuro profesional del periodismo, al ver que una de las preguntas que contenía dicho artículo era, ¿cómo terminaron la carrera? O si fallaron las universidades o ellos mismos, refiriéndose a los estudiantes.

Para analizar este tema, debo mencionar que un periodista que no lee, no tiene conocimiento y el que no tiene conocimiento no tiene el poder. Esta es una frase muy expresada por nuestros docentes, y es esta la primera deficiencia que debemos corregir como futuros profesionales del periodismo.

En este conflictivo tema hay tres aspectos por mejorar… el estudiante que desea ser superior, para lo cual deberá prepararse; el docente como facilitador de información y experiencia y los medios de comunicación, como oportunidad de ejercer la ardua tarea. Menciono esto porque toda persona debe tener vocación para la carrera elegida; todo docente debe ser accesible para sus estudiantes y toda empresa un lugar que pone su confianza en las capacidades del colaborador.

Etelvina Hernández, periodista y especialista en la investigación de la comunicología, en su libro Comunicación y Significados, indica que los estudiantes confunden los vocablos comunicación y medios de comunicación, motivo por el cual comienzan a tener una fascinación por los medios de comunicación e inician sus estudios en la Facultad de Comunicación Social.

Por otra parte, el docente juega un papel importante en esta carrera, debido a sus informaciones y experiencias que ayudarán al estudiante a corregir sus debilidades, y a la vez fortalecer sus capacidades, pero, no podemos negar que aún existen profesores en nuestras facultades que se han quedado en las teorías antiguas, mas no innovan el material, claro, son de otra generación, pero no es excusa para no mejorar día con día la metodología de estudio.

Los medios de comunicación son mediadores de nuestros mensajes y noticias, no siempre están protegidos por buenos periodistas, esos que sí saben redactar y leer. No todos los periodistas, que tienen años en medios y que tienen experiencia haciendo el trabajo, tienen una excelente redacción. También encontraremos periodistas que no saben dominar las técnicas del lenguaje a la hora de escribir; esto también es preocupante... bueno, nadie es perfecto.

Queridos compañeros, les motivo a que juntos comencemos a fortalecer el hábito de lectura en nuestras vidas, lo que nos hará más ricos en conocimiento y nos dará mayores oportunidades para escribir mejor. Lo anterior, por deducción y analogía, nos dará las herramientas para ser mejores comunicadores. Intentemos hacer un buen periodismo, que sea interesante; es una forma de educar e informar, no de informar y educar de manera insípida.

El autor es estudiante de periodismo de la Universidad de Panamá