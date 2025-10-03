Panamá, 03 de octubre del 2025

    Agroecología

    Permacultura en Panamá: suelo, vida y futuro

    Randy Atencio Valdespino

    Panamá demanda alternativas de producción agropecuaria sostenibles y resilientes que contribuyan a mitigar el cambio climático, reduzcan la contaminación y favorezcan la recuperación de ecosistemas degradados. En esta tarea, la permacultura se presenta como una opción viable: busca establecer cultivos permanentes de manera sostenible, respetando las relaciones entre plantas, animales y microorganismos dentro de los ecosistemas.

    La permacultura procura mantener el reciclaje de nutrientes y la producción de alimentos, fibras y energía dentro de sistemas agroecológicos integrados. Su base teórica se sustenta en los trabajos desarrollados en las últimas décadas por investigadores como Bill Mollison, David Holmgren, Masanobu Fukuoka y Mark Shepard, quienes propusieron modelos productivos sostenibles y resilientes frente a las limitaciones de la agricultura convencional.

    La dinámica de la permacultura incluye el establecimiento de especies perennes frutales, medicinales y maderables —como mango, naranja, aguacate, pifá y café— asociadas con cultivos anuales como maíz, arroz, frijoles, tomate y berenjena. El objetivo es crear agroecosistemas productivos y equilibrados, que generen alimentos, fibras y energía de forma continua, al tiempo que protegen el suelo y aumentan su contenido de materia orgánica y biodiversidad.

    Entre sus principios fundamentales está el uso eficiente de recursos biológicos, integrando sistemas diversos que toman en cuenta elementos como la topografía, el tipo de suelo, el agua y el microclima. Este enfoque busca reducir progresivamente el uso de pesticidas e incorporar métodos de manejo integrado de plagas, además de integrar animales de cría —como pollos, gansos, vacas, cabras y cerdos— dentro del agroecosistema, fortaleciendo así los ciclos de nutrientes.

    En Panamá, diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, como el Centro de Investigaciones Agroecológicas del Pacífico Central de Panamá (CIAPCP-AIP), la Universidad de Panamá y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), trabajan en la promoción de la agroecología y la permacultura como herramientas estratégicas para un cambio sostenible y resiliente en el sector agropecuario nacional.

    El autor es profesor especial en la Universidad de Panamá, CRU de Los Santos, e investigador del CIAPCP-AIP para Ciencia en Panamá.

