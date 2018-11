El profesor Alan Wolfe, de Boston College, ha escrito un libro titulado The Politics of Petulance: America in an age of immaturity, inspirado, por supuesto, en el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien este martes -6 de noviembre, al escribir este artículo- ha perdido el control de la Cámara de Representantes (el ente del Legislativo que puede iniciar el proceso de impeachment), aun cuando mantiene el control del Senado y pudo parar la esperada “ola de la victoria azul” que proyectaba su oposición, lo cual significa que el fenómeno de la petulancia política en Estados Unidos, cuna de la democracia moderna, aunque tuvo un tropezón, sigue fuerte.

Por supuesto que el fenómeno de la petulancia política con victorias inesperadas en las urnas se inició en Inglaterra con el brexit (que hoy no saben cómo afrontar su desastre), continúa con Trump y ahora se produce en Brasil, o sea que hace metástasis. Estos petulantes han demostrado que hay algo defectuoso en los electores (o sea, nosotros) y por ende en las democracias. Pareciera que existe una proclividad autoritaria en la mayoría de los electores que los lleva hacia los demagogos fascistas (de derechas e izquierdas), pero después se arrepienten cuando es tarde, porque perdieron la libertad.

Es un inconsciente atractivo hacia los charlatanes demagogos, debido a nuestro alto nivel de frustración hacia un sistema que no parece poder resolver los problemas y que nos provoca rabietas propias de un niño de cinco años sobre un mundo en el que no tiene la capacidad de entender absolutamente nada. Y de rabieta en rabieta de repente aparece un loco que insulta a todo el mundo. Que miente sobre todo lo que habla pero eso no importa; lo impactante es que hace pública la rabieta de niño que todos llevamos dentro. El charlatán además es un apasionado de las teorías de conspiración. “Todas las élites están conspirando siempre contra el pueblo” y él lo sabe a ciencia cierta porque él es multimillonario y de la élite. Y en estas teorías científicas de la conspiración las derechas e izquierdas radicales se dan la mano, al igual que se dan la mano matando gente para mantenerse en el poder (Anastacio Somoza y Daniel Ortega, por ejemplo). Estos charlatanes son los vendedores de odios: odios a las élites, odios a los intelectuales, odios a los negros, chocolates, chinos, judíos y al resto del mundo. El tema es dividir para triunfar.

Este fenómeno está dando como resultado lo inimaginable: estos hombres inmaduros –niños petulantes– están ocupando la silla presidencial en países importantísimos de nuestra América, imponiendo fascismos de derecha e izquierda, y destruyendo la libertad de sus pueblos a través de los votos nuestros que no comprendemos que la política no es cosa de rabietas inmaduras y superficiales. La política es cosa seria para ser ejercida por ciudadanos maduros y responsables, que piensen como lo deben hacer los dueños del poder público.

Ahora, a nuestro Panamá. Ya nosotros pasamos por el fenómeno del charlatán petulante. Trump no es más que Ricardo Martinelli con pelo anaranjado.

Ya nosotros caímos en esa trampa una vez (60% de nosotros le dimos el voto) pero tuvimos la suerte y la inteligencia de reconocer que íbamos hacia el barranco, y contra todo pronóstico, contra toda la plata (robada a nosotros mismos), contra toda la compra de votos con cemento, cinc y artefactos, le arrebatamos el poder con esos mismos votos, emitidos a conciencia.

Dicho en otras palabras: cuando Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Venezuela y Nicaragua van, ya nosotros venimos de vuelta. ¡Con estos cuentos a otro lado!

Vienen las elecciones del 19. Ya tenemos candidatos partidarios y estamos a pocos días de conocer los candidatos de libre postulación. Ninguno -repito- ninguno, con excepción de uno que marcó 2 mil 920 votos en primarias, constituye amenaza a nuestra libertad y nuestro sistema democrático. Estamos súper bien situados para elegir como ciudadanos maduros y conscientes. Dejemos las rabietas y la quejadera parasitaria e inútil, ¡y construyamos democracia con responsabilidad ciudadana!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’