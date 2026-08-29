Platón y Aristóteles, las raíces filosóficas del socialismo y el capitalismo

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Los grandes debates políticos y económicos de nuestro tiempo no nacieron en el siglo XIX con Karl Marx ni en el XVIII con Adam Smith. Sus raíces se hunden mucho más atrás, en la Grecia clásica, donde dos gigantes del pensamiento, Platón y Aristóteles ofrecieron visiones radicalmente distintas sobre el individuo, la propiedad, el Estado y la organización de la sociedad.

Aunque sería históricamente incorrecto afirmar que Platón fue socialista o que Aristóteles fue capitalista, conceptos inexistentes en su época, sí puede sostenerse que muchas de las ideas que siglos después inspiraron al socialismo encuentran un antecedente en Platón, mientras que buena parte de los fundamentos filosóficos del capitalismo liberal tienen una clara afinidad con Aristóteles.

La historia de Occidente puede entenderse, en gran medida, como un diálogo permanente entre estos dos modelos.

Platón concebía la ciudad ideal como una comunidad dirigida por una élite de sabios cuya misión consistía en perseguir el bien común por encima de cualquier interés individual. En La República, los guardianes de la ciudad debían incluso renunciar a la propiedad privada y a la familia para evitar conflictos de interés y garantizar una dedicación absoluta al Estado.

La idea central era que la armonía social dependía de la subordinación del individuo al conjunto.

Esa visión reaparece siglos después en las doctrinas socialistas, donde el interés colectivo prevalece sobre el individual y donde la planificación central pretende corregir las imperfecciones del mercado mediante una dirección racional de la economía.

No es casualidad que numerosos pensadores marxistas hayan visto en Platón un precursor filosófico de la sociedad organizada alrededor de fines comunes definidos por una autoridad superior.

Aristóteles recorrió el camino contrario.

Para él, la propiedad privada no solo era legítima sino conveniente. Los individuos cuidan mejor aquello que les pertenece, innovan cuando pueden beneficiarse del fruto de su esfuerzo y desarrollan virtudes como la responsabilidad y la prudencia precisamente porque son libres para administrar sus propios recursos.

En Política, Aristóteles critica expresamente las propuestas comunales de Platón, argumentando que aquello que pertenece a todos termina siendo cuidado por nadie y genera más conflictos que cooperación.

Esta observación conserva una sorprendente vigencia.

Las economías basadas en incentivos individuales han demostrado una extraordinaria capacidad para generar riqueza, innovación y progreso tecnológico. El empresario que arriesga capital esperando una ganancia, el inventor que desarrolla una nueva tecnología o el agricultor que mejora su productividad responden a un mecanismo que Aristóteles habría comprendido perfectamente: la naturaleza humana actúa con mayor eficacia cuando existe una relación entre esfuerzo y recompensa.

El capitalismo moderno se construyó precisamente sobre esa premisa.

Adam Smith desarrolló la idea de que la búsqueda del interés propio puede producir beneficios colectivos mediante el funcionamiento del mercado, una lógica que encuentra importantes afinidades con el reconocimiento aristotélico de la iniciativa privada y de la autonomía del individuo.

El socialismo, por su parte, hereda la confianza platónica en la capacidad del Estado para orientar racionalmente la vida económica y corregir las desigualdades que surgen de la libertad de mercado.

Durante el siglo XX, ambos modelos fueron sometidos a una prueba histórica de enormes proporciones.

Las economías centralmente planificadas lograron importantes avances iniciales en industrialización y educación, pero en muchos casos terminaron enfrentando problemas estructurales de escasez, baja productividad, falta de innovación y concentración del poder político. Los ejemplos de Cuba, Venezuela y la Unión Soviética son ejemplos

Por otro lado, las economías capitalistas produjeron niveles de prosperidad sin precedentes, aunque también generando desigualdades y desafíos sociales que exigieron mecanismos de corrección mediante políticas públicas; sin embargo, hoy en día los países mas ricos siguen siendo aquellos que tienen las economías mas libres.

Quizás sin saberlo, las sociedades contemporáneas han mantenido un debate permanente entre Aristóteles y Platón.

Sin embargo, cuando se analiza la capacidad para generar crecimiento económico sostenido, innovación tecnológica y movilidad social, la evidencia histórica favorece ampliamente a los sistemas que protegen la propiedad privada, la iniciativa individual y la libertad económica.

La revolución digital, la inteligencia artificial, la biotecnología y la economía del conocimiento han surgido principalmente en ecosistemas donde el talento puede emprender, competir y beneficiarse de sus descubrimientos.

Quizá la verdadera lección que dejaron Platón y Aristóteles no consiste en elegir definitivamente entre uno y otro, sino en comprender que toda sociedad necesita un equilibrio entre justicia y libertad, entre solidaridad e iniciativa individual, entre la autoridad del Estado y la creatividad de sus ciudadanos.

Pero si la historia económica reciente enseña algo, es que la prosperidad difícilmente florece donde la libertad para crear, invertir y emprender queda subordinada por completo a la planificación estatal.

Dos mil cuatrocientos años después, el viejo debate entre los discípulos de la Academia y del Liceo sigue vivo. Cada discusión sobre impuestos, regulación, subsidios, propiedad privada o libertad económica no es más que una nueva versión del diálogo iniciado por Platón y Aristóteles. Y, como ocurre con las grandes ideas, su vigencia demuestra que las preguntas fundamentales sobre cómo organizar una sociedad siguen siendo las mismas, aunque cambien las circunstancias y los nombres de los sistemas económicos.

El autor es abogado.