Polarización en Latinoamérica: ¿causa o efecto?

Es evidente que la polarización política tiene un impacto en la democracia. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es la polarización el resultado de una fractura preexistente en el contrato social o es, más bien, la ausencia de una democracia sólida y representativa la causante de esta agravación?

El pasado 29 de enero, durante el Foro Económico Internacional organizado por la CAF, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos sostuvo un discurso sobre el deterioro de la democracia a causa de la polarización e hizo un llamado a la “moderación”, al considerar que la polarización política genera democracias disfuncionales. También señaló que, cuando un extremo alcanza el poder, la oposición no “permite gobernar” al gobierno de turno.

Por esta razón, resulta fundamental cuestionar cuáles son las causas directas e indirectas de la polarización en la región latinoamericana. Más que estigmatizar o demonizar este fenómeno —frecuentemente utilizado en discursos políticos—, debe comprenderse que la polarización es un proceso propio de los sistemas democráticos, generalmente vinculado al aumento de la desigualdad. De acuerdo con el artículo Introduction: The New Polarization in Latin America, publicado por la Universidad de Cambridge, cierto grado de polarización es incluso necesario para que los partidos desafíen las jerarquías sociales, en especial cuando se trata de la polarización de las masas. No obstante, la polarización extrema puede impedir la coordinación entre actores políticos rivales para atender problemas sociales comunes e, incluso, llevar a negar la legitimidad democrática del adversario.

Este fenómeno complejo también revela que la polarización es utilizada por élites políticas para cohesionar a su electorado y movilizar a sus simpatizantes contra los oponentes. Al mismo tiempo, es reflejo de una democracia disfuncional: la incapacidad del Estado para generar consensos entre agrupaciones políticas y la ineficacia de los gobiernos para resolver problemas sociales y económicos, lo que incrementa la tensión entre la población.

Actualmente, en Latinoamérica se observa una polarización marcada entre conservadurismo y progresismo. La creciente ola de liderazgos conservadores en Centroamérica y Suramérica no debe entenderse como un hecho aislado, sino como una respuesta del electorado ante fallas democráticas persistentes. Sin embargo, esta tendencia resulta especialmente perjudicial para grupos vulnerables —pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas de la diversidad sexual y mujeres—, ya que los patrones tradicionales suelen ser defendidos con fuerza por los grupos dominantes. Esto puede traducirse en un retroceso institucional en materia de políticas de inclusión y en el resurgimiento de prácticas autoritarias que representan una amenaza a la democracia, similares a las observadas a finales del siglo XX. Frente a este escenario, se vuelve indispensable promover enfoques que garanticen derechos económicos y sociales, permitiendo que la democracia funcione como motor de desarrollo sostenible del capital humano.

¿Existe polarización en Panamá?

En Panamá, la mayoría de los partidos políticos representan intereses económicos y políticos similares, promoviendo el libre mercado y el crecimiento económico, mientras dejan rezagadas las libertades civiles. Esto se refleja en la desarticulación de movimientos sociales, la alta deserción escolar y el debilitamiento institucional en materia de derechos humanos.

La neutralidad política del país istmeño ha sido percibida como un aspecto positivo a nivel internacional. Sin embargo, frente a las profundas carencias estructurales que enfrenta la sociedad panameña, dicha neutralidad resulta contraproducente e ineficaz, ya que compromete las necesidades de las clases más empobrecidas. En este contexto, la polarización podría funcionar como un eje articulador de demandas colectivas y como un mecanismo para representar intereses sociales históricamente excluidos, creando las condiciones para una democracia verdaderamente representativa y sólida, capaz de atender las deficiencias sistémicas de la población panameña.

La autora es internacionalista.