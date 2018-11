No soy político y no me gusta la política

Por décadas, muchas personas en Panamá, entre ellas incluyo amistades y familiares, las he escuchado mencionando frases tales como: “Yo no soy político”, “La política no me beneficia en nada”, “Yo no voy a perder mi tiempo votando en elecciones”. Esto me generaba un sentimiento de duda en cuanto a si el hecho de estar participando en política como activista o el tan solo estar inscrito en un partido político, contribuyendo desde cualquiera buena faceta, era un motivo de ser señalado o catalogado como político, “algo que últimamente se ha tornado negativo”.

Por esto no debemos perder la convicción de en la política también hay personas con mucha capacidad, liderazgo, profesionalismo y con muchas buenas ideas e intenciones para sacar adelante el país en lo poco o mucho que sepamos; prevalece el ideal de que así como exigimos nuestros derechos individuales, trabajo, educación, salud, etc., también están nuestros deberes como ciudadanos. La patria solo nos exige uno de estos deberes cada cinco años, y es el de escoger a los mejores hombres y mujeres que van a gobernar el rumbo de nuestro país.

No tengo duda de que se hace más patria y se contribuye mucho más al país participando, aportando ideas colectivamente y motivando a más buenas personas a entrar en la política, que quedarme en el sillón de la casa viendo la TV, criticando todo lo que sucede en el país y creyendo tener la varita mágica que solucionará todos los problemas escribiendo desde las redes sociales.

Es responsabilidad de todos participar en política, como también conocer e investigar el perfil, experiencia y propuestas de cada uno de los candidatos; esto nos dará como resultado en manos de quién debemos dejar el futuro de nuestro país y así garantizar los mejores beneficios e intereses para nuestra nación.

El autor es abogado