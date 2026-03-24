¿Por qué apostar por etanol y no por biodiésel?

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Entiendo perfectamente que los recientes altos precios del combustible hayan despertado nuevamente el interés por desarrollar en Panamá alternativas al combustible fósil. Lo que no entiendo es que se recurra al etanol, no porque sea malo, sino porque en el pasado reciente se utilizó y luego se rechazó abruptamente. Todo ello debido a que el etanol no bajó los precios de la gasolina y, por tener menor valor energético, obligó al usuario a “meterse la mano al bolsillo”.

Aclaremos algo: utilizar gasolina con 10% de etanol (E10) no significa que nos ahorraremos un 10% de combustible fósil, porque el etanol no caerá del cielo. Producir etanol también requiere el uso de combustibles fósiles, desde la maquinaria para la siembra de la caña hasta el transporte final del alcohol. Si a esto sumamos el relativamente bajo valor energético del etanol, el ahorro en combustible fósil estaría alrededor del 5%, lo cual, admito, no es poco si consideramos los millones de dólares involucrados. Estimo oportuno resaltar que el etanol utilizado en E10 debe ser anhidro, lo que implica no solo un gasto adicional para eliminar ese 5% de agua presente en su producción inicial, sino que también lo hace más susceptible a problemas asociados a la presencia de agua en los depósitos de combustible.

Veamos ahora las razones detrás de la pregunta de este artículo. El biodiésel, utilizado, por ejemplo, en una proporción del 20% (B20), es energéticamente superior al diésel 100% puro. Además, su producción requiere menos combustible fósil que la del etanol. Me abstengo de presentar valores concretos porque dependen de las técnicas y metodologías empleadas; sin embargo, las comparaciones antes mencionadas son ampliamente reconocidas.

Entiendo que la producción del biodiésel es más costosa que la del etanol, pero el primero puede mezclarse en proporciones mucho mayores que el alcohol, lo que implica un incremento en los beneficios asociados al uso de biocombustibles. Para producir biodiésel tampoco se necesitan miles de hectáreas de terreno, como ocurre con la siembra de caña de azúcar, que poco contribuye a la forestación que tanto necesita un país tan pequeño como el nuestro.

El lector podría pensar que la producción de biodiésel, por implicar reacciones químicas, es muy complicada; sin embargo, no lo es. Prueba de ello es que existen plantas a pequeña escala que permiten producirlo incluso en entornos domésticos, de forma similar a como se elaboran cervezas artesanales. El principal desafío del biodiésel radica en el manejo de la glicerina alcalina que se genera como subproducto. Esta puede purificarse para su uso en aplicaciones industriales o emplearse en estado crudo como fertilizante en suelos ácidos, entre otras alternativas.

En realidad, no debería haber incompatibilidad en el uso de ambos sistemas, ya que no son competitivos: uno se utiliza para la gasolina y el otro para el diésel. Adicionalmente, cualquier empresa que genere aceite vegetal usado podría producir biodiésel para su propio consumo en vehículos. Tal vez esto no ocurre por razones similares a las que limitan el uso de paneles solares: no hay un incentivo económico inmediato que genere grandes ganancias para unos pocos.

La pregunta de este artículo también surge porque en Panamá existen empresas que recolectan aceite de cocina usado en diversos negocios para luego exportarlo. ¿Por qué permitir que otros países se beneficien de ese recurso? Invito a las cadenas de restaurantes y empresas que utilizan grandes cantidades de aceite vegetal a evaluar la producción de biodiésel, no necesariamente como una actividad comercial, sino como una muestra de compromiso con la independencia energética y el medio ambiente.

Debemos procurar que nuestros esfuerzos no terminen generando beneficios en otros países para sostener dinámicas que poco aportan a nuestro desarrollo, y mucho menos para financiar conflictos ajenos.

El autor es profesor de química de la Universidad de Panamá.