¿Por qué, cuándo y cómo debo atender mi salud mental con un psicólogo?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Las respuestas a estas preguntas nos llevan a un ejercicio de introspección, adentrándonos profundamente en nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Estas reflexiones nos permiten observar nuestro comportamiento y, con ello, acercarnos a la especialidad que aborda estos temas: la Psicología.

Hoy, la salud mental es una de las herramientas más valiosas que podemos tener. Forma parte esencial del bienestar integral de las personas. Tal vez, en algún momento, te has hecho alguna de estas preguntas. Consultar a tiempo también es una forma de autocuidado personal y de alcanzar un mayor equilibrio emocional.

La profesión de la Psicología, según la reconocida psiquiatra española Mariam Rojas Estapé, se dedica a “atender y ayudar a personas que se sienten tristes, con miedo, inseguras, indecisas, angustiadas, en búsqueda de paz y seguridad”.

Desde otra perspectiva, este profesional transforma vidas y deja huellas. Ayuda en el crecimiento personal, acompaña en las etapas del desarrollo y la maduración, y apoya en la construcción de proyectos de vida.

¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda psicológica?

Puede ser difícil por una combinación de factores sociales, culturales y personales, o por miedo a ser juzgado, a sentirte vulnerable, expuesto emocionalmente o estigmatizado. Acudir a un psicólogo no debe verse como un signo de debilidad, sino como un acto de responsabilidad, valentía y amor propio. Detrás de cada síntoma existe una historia o vivencia personal que repercute en el contexto social y ambiental.

¿Cuándo buscar atención?

Es importante recordar que no es necesario esperar una crisis para iniciar un proceso terapéutico. Si sientes que algo “no está bien”, aunque no puedas definirlo claramente; si no te sientes bien contigo mismo; si necesitas compartir una situación o tomar una decisión y tienes dudas; si necesitas que alguien te escuche sin juicios; o si ya has probado otras estrategias (hablar con amigos, realizar actividad física, entre otras) sin obtener mejoría, puede ser momento de buscar ayuda profesional.

También es recomendable acudir a consulta si te sientes estresado por problemas académicos, laborales o familiares y necesitas herramientas para afrontarlos; si percibes cambios significativos en tu estado de ánimo o comportamiento; si has dejado de participar en actividades que antes disfrutabas; si enfrentas estrés con frecuencia, consumes sustancias o practicas conductas de riesgo; o si experimentas confusión mental. Asimismo, la atención psicológica puede ser útil si buscas crecimiento personal y deseas aprender habilidades para afrontar desafíos o mejorar tu bienestar cotidiano.

¿Cómo prepararte para la primera sesión?

Cuando estés en consulta, describe tus síntomas, cuánto tiempo llevan presentes, qué estrategias has probado, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus preocupaciones. Siempre contarás con seguridad y confidencialidad: la información compartida está protegida.

Encontrarás escucha activa y validación, sin prejuicios. El comportamiento se analiza desde la observación y puede apoyarse en herramientas de psicometría. Las opciones de atención están disponibles tanto en el sector público como en el privado. Además, la consulta puede ser virtual o presencial.

El objetivo será reducir la incertidumbre y diferenciar entre un problema grave de salud mental y un proceso circunstancial de vida, ayudándote a comprender mejor tu crecimiento personal.

Al asistir a consulta se aprende a:

Organizar las ideas y pensamientos que agobian. Gestionar el estrés y las emociones. Utilizar nuevos enfoques para resolver situaciones cotidianas. Mejorar positivamente el diálogo interno. Emplear habilidades blandas en el trabajo. Desarrollar acciones y herramientas para una mejor socialización. Controlar pensamientos negativos y la rumiación.

Promover el cuidado de la salud mental es construir una sociedad más empática, saludable y humana. Lograr un buen trabajo terapéutico favorece la comprensión de la complejidad del sufrimiento humano, mejora la calidad de vida, fortalece el equilibrio emocional y fomenta el bienestar colectivo.

Además, la persona desarrolla la capacidad de transformarse sin perder lo esencial, de reaprender, reinventarse y construir un nuevo proyecto de vida. Estos son pasos fundamentales para romper el estigma que aún existe en la sociedad sobre la atención brindada por los profesionales de la psicología.

La autora es psicóloga.