Por qué el debate de Honduras sobre Taiwán podría definir el futuro de las Américas

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En 2023, Honduras tomó una decisión trascendental en su política exterior. Después de décadas de relaciones diplomáticas con Taiwán, el país decidió reconocer a China. Las autoridades hondureñas presentaron el cambio como una oportunidad histórica para abrir nuevos mercados, atraer inversión y estimular el crecimiento económico.

Dos años después, los resultados han sido mucho más inciertos de lo que muchos esperaban.

La decisión prometía beneficios económicos inmediatos. En cambio, ha generado un creciente debate dentro del país sobre si Honduras realmente obtuvo el acuerdo que se esperaba. Esa conversación, que hoy se desarrolla en Tegucigalpa, podría tener implicaciones que van mucho más allá de Centroamérica.

Durante generaciones, Honduras ha ocupado una posición estratégica en el continente. Ubicado en el corazón geográfico de las Américas, conecta América del Norte con América del Sur y sirve de puente entre el Caribe y el Pacífico. Por esa razón, las decisiones que se toman en Tegucigalpa rara vez permanecen solo dentro de sus fronteras.

El ejemplo más claro de las dificultades económicas tras el cambio diplomático se observa en la industria camaronera. Durante años, Taiwán fue un mercado importante para las exportaciones de camarón hondureño. Cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, ese mercado prácticamente desapareció de la noche a la mañana.

Algunas granjas cerraron. Trabajadores perdieron sus empleos. Comunidades enteras que dependían de esta industria tuvieron que adaptarse rápidamente a una nueva realidad económica.

Para muchos productores de camarón en la costa sur de Honduras, el cambio diplomático no fue una decisión geopolítica abstracta, sino un golpe económico inmediato. Mercados que habían tardado años en construirse desaparecieron casi de la noche a la mañana. Exportadores que antes enviaban regularmente su producto a Taiwán se vieron obligados a buscar compradores en otros lugares. Para los trabajadores y las familias que dependían de esta industria, las consecuencias fueron profundas y personales.

Quienes apoyaron el cambio diplomático argumentaron que el enorme mercado chino compensaría rápidamente la pérdida del comercio con Taiwán. Sin embargo, construir nuevas relaciones comerciales lleva tiempo, y la transición ha resultado mucho más difícil de lo previsto.

La experiencia de los camaroneros hondureños ilustra una lección más amplia que empieza a observarse en otras partes de América Latina. El reconocimiento diplomático de Beijing suele venir acompañado de promesas de nuevos mercados e inversiones. Pero los resultados económicos no siempre coinciden con las expectativas iniciales.

Un ejemplo claro puede verse en Perú. Allí han aumentado las preocupaciones por la presencia de enormes flotas pesqueras extranjeras cerca de las aguas sudamericanas, muchas vinculadas a empresas chinas. Expertos en seguridad marítima advierten que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa una amenaza creciente para la soberanía marítima y para la sostenibilidad de los recursos pesqueros de la región.

Para Perú, cuya industria pesquera es una de las más importantes del mundo, el tema se ha convertido en una preocupación nacional. Las autoridades se han visto obligadas a fortalecer el monitoreo y la vigilancia marítima para proteger sus recursos y sus comunidades costeras.

Las similitudes con la experiencia hondureña son difíciles de ignorar. En ambos casos, decisiones vinculadas al acercamiento económico con China han generado preguntas sobre si los beneficios prometidos realmente se están materializando de forma sostenible.

Ese es el contexto en el que cobra importancia el debate que hoy se desarrolla en Honduras.

El presidente Nasry Asfura ha señalado que su gobierno está dispuesto a evaluar las alianzas internacionales del país con un enfoque pragmático. Ese enfoque merece reconocimiento. El liderazgo responsable exige la disposición de revisar decisiones importantes cuando los resultados no cumplen las expectativas.

Reconsiderar la relación con Taiwán no debería interpretarse como una confrontación geopolítica entre grandes potencias. Más bien representa una evaluación legítima de cuál asociación internacional beneficia mejor a la economía hondureña.

Si Honduras decidiera reabrir la puerta a Taiwán, no solo estaría corrigiendo un cálculo económico que quizá no produjo los resultados esperados. También enviaría un mensaje más amplio a toda América Latina: que los países de la región conservan la capacidad de tomar decisiones soberanas sobre su propio futuro económico y estratégico.

Honduras puede ser un país relativamente pequeño, pero las señales que envía pueden viajar lejos. En un momento en que las grandes potencias compiten por influencia en las Américas, las decisiones que se tomen en Tegucigalpa podrían resultar mucho más trascendentales de lo que muchos observadores imaginan.

El autor es estratega político y comentarista de asuntos internacionales.