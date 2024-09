¿Por qué invertir es prácticamente obligatorio hoy en día?

Escuchar audio noticia

¿Por qué es tan importante invertir?

En estos tiempos, invertir ya no es solo para expertos en finanzas o personas con grandes fortunas. Hoy en día, todos necesitamos invertir para asegurar nuestro futuro financiero.

En Panamá, los costos de vida aumentan constantemente, mientras que los pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) no lo hacen. Cada año, los precios de alimentos, vivienda y servicios médicos suben, lo que significa que lo que hoy te permite vivir cómodamente, en unos años puede no ser suficiente. Si tus ingresos no crecen al ritmo de la inflación, tu calidad de vida se verá afectada, y el cheque de jubilación de la CSS no sube con el tiempo.

Muchos jubilados recurren a sus ahorros para subsistir, pero esos ahorros no son infinitos y eventualmente se agotarán.

Ahorro vs. inversión

La inflación, que representa el aumento de precios con el tiempo, reduce el valor de tu dinero. La inflación crece alrededor de 2% anual. Aunque parece un porcentaje pequeño, su impacto a largo plazo es considerable. Si solo guardas tu dinero en una cuenta de ahorros, este perderá valor con el tiempo. Lo que puedes comprar hoy con $100, en una década te costará más, y esos mismos $100 te rendirán menos.

Invertir es la mejor manera de proteger tu dinero y hacerlo crecer. Invertir significa ponerlo a trabajar para ti, en lugar de dejar que pierda valor.

¿En qué puedes invertir?

Existen muchas alternativas de inversión, desde renta fija (bajo riesgo) hasta renta variable (mayor riesgo). Es importante realizar las inversiones a través de intermediarios financieros, como bancos o brokers, quienes tendrán costos asociados.Lo fundamental es que logres obtener rendimientos netos de al menos +2% anual para superar la inflación. Asesórate con personas experimentadas.

En nuestras redes sociales, @elplanetafinanciero, encontrarás contenido gratuito sobre inversión y cómo manejar mejor tus ahorros.

Los autores son expertos en inversiones y finanzas.