Por qué la cumbre Trump-Xi no fue un encuentro entre iguales

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Xi Jinping recibió a Donald Trump en Beijing el 14 y 15 de mayo con la coreografía de un encuentro entre iguales: ceremonia en el Gran Salón del Pueblo, lenguaje de “estabilidad estratégica” y promesas de cooperación. Los analistas se apresuraron a declarar el inicio de un orden bipolar, con dos hegemones repartiéndose el siglo. Los datos cuentan otra historia.

Graham Allison popularizó la idea de que, cuando una potencia ascendente desafía a una hegemónica, la guerra es probable: la trampa de Tucídides. Su caso canónico es Alemania frente al Reino Unido a inicios del siglo XX. Pero esa analogía falla en lo esencial: la Alemania imperial era simultáneamente una potencia productora y consumidora, con mercado interno, clase media industrial y capacidad de absorber lo que fabricaba. China no lo es. Sin esa base, no hay desafío hegemónico real, por más que el músculo geopolítico sugiera lo contrario.

Estados Unidos representa el 4% de la población mundial y aproximadamente el 30% del consumo global. Esa asimetría —siete veces y media su peso demográfico— es el dato más importante de la economía mundial contemporánea. El mundo entero produce para que Estados Unidos consuma. China incluida.

El consumo de los hogares chinos representa apenas el 39.57% del PIB, frente a un promedio mundial del 63.6%. Beijing lleva años intentando corregirlo —el “dual circulation”, el plan quinquenal y las promesas de demanda interna— y el indicador apenas se ha movido. La razón es estructural: represión financiera, transferencia de ingresos de los hogares a empresas estatales y un sistema de hukou que limita la urbanización. Cambiar eso requiere reformas que amenazan al Partido. China no exporta porque quiera: exporta porque su propio sistema político impide que sus ciudadanos consuman (TheGlobalEconomy.com).

La analogía útil no es Alemania-Reino Unido, sino la URSS frente a Estados Unidos. Moscú nunca fue una potencia consumidora. Producía acero, armamento y prestigio geopolítico, pero no la demanda que sostiene legitimidad de largo plazo. Colapsó porque la propia ciudadanía soviética prefería los jeans americanos. China replica ese defecto: un superávit comercial de 1.2 billones de dólares en 2025 que necesita un consumidor externo para no asfixiarse. Ese consumidor es, primordialmente, su rival.

A esto se suma la trampa monetaria. El renminbi representa entre 2% y 3% de las reservas globales; el dólar, alrededor del 58%. Internacionalizar la moneda china exigiría abrir la cuenta de capital, y eso le costaría al Partido el control que considera innegociable. Sin moneda dominante no hay hegemonía financiera, y sin hegemonía financiera no hay reemplazo posible.

Por eso, la frase más reveladora de la cumbre fue la declaración de Xi de que no quiere conflicto con Estados Unidos. Un poder ascendente seguro de su trayectoria no necesita decirlo. Xi negocia sabiendo que Washington también pierde si China se desploma, pero firma compras de Boeing y soja porque, sin el consumidor americano, su modelo se ahoga. Trump impone aranceles porque sabe que el dolor cae más fuerte sobre el productor que sobre el consumidor.

La cumbre no fue el encuentro de dos hegemones rumbo a la guerra anunciada por Tucídides. Fue una negociación entre codependientes ajustando los términos de una asimetría que ninguno puede romper sin autodestruirse.

China es enorme y poderosa. Lidera en vehículos eléctricos, baterías y manufactura. Nada de eso la convierte en hegemón. En los años 80, medio mundo creyó que Japón desplazaría a Estados Unidos. Ezra Vogel publicó Japan as Number One; los japoneses compraban Rockefeller Center y los analistas hablaban con la misma certeza con la que hoy se habla del “siglo chino”. No sucedió.

China tiene aún menos margen: le faltan el motor del consumo interno, un sistema financiero abierto y una moneda creíble. Ser grande no es lo mismo que ser hegemón. La cumbre lo confirmó, si uno sabe leer.

El autor es analista de datos.