¡Por un mes de mayo sin victimismos!

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Al apoyarme en la inteligencia artificial para escribir este y otros artículos relativos al mes que comienza, una y otra vez aparecieron en mi pantalla los mismos hechos históricos como si definiesen exclusivamente las vidas de los que vivimos en 2026: racismo estructural y discriminación. “Gold roll/silver roll”. La Constitución de 1941 y sus “razas de inmigración prohibida”. Así es. La experiencia negra en Panamá, según la IA es, en muchos casos, nada halagüeña.

Algo indignado, decidí ingresar algunos datos personales para saber qué saldría de la búsqueda: mi padre y su graduación de dos universidades privadas, recién integradas, del sur de los Estados Unidos en los años 1960; sus ingresos; detalles de la casa en que me crié; los juguetes que mamá nos compraba en Felix B. Maduro para Navidad; el viaje de mi familia a Disney cuando yo tenía 13 años. ¿El veredicto? ¡Soy una anomalía estadística!

¡Vaya! Si no fuese yo un amante de la historia y creyese todo lo que lanza la IA y los medios locales, realmente pensaría que lo único que define a mi “etnia” es el rechazo (aparte del bon, el saus y algunas figuras del deporte). Seamos francos: con esta información, ¿dan ganas de seguir viviendo como “negro”?

No es esta pregunta el producto de alguna depresión. Es una interrogante brutalmente honesta que merece una respuesta clara y objetiva.

Responsabilizo aquí a nuestra planta de sociólogos y grupos en defensa de la etnia que, en lugar de enriquecer el debate con historia objetiva, se han conformado con seguir los lineamientos de organismos internacionales, de universidades “liberales” estadounidenses y de defensores de los derechos civiles de aquel país, que representan el “otro lado de la moneda” de la cultura imperialista: aquella que impone el victimismo y la política de identidades como la cura universal al racismo estructural antiafro.

No pretendo aquí caer en la narrativa, muy panameña pero infantil, de que aquí no hay racismo, ni ocultar el hecho de que mi propia madre, de padres panameños, fuera declarada “antillana” al nacer en 1942, tal como descubrí, dolorosamente, durante mi adolescencia al ver su partida de nacimiento.

Poderosa es la inteligencia artificial, pero con todos los mitos que sobre ella se difunden, se nos olvida que será siempre “artificial”, alimentada por la masa cultural que solo el ser humano puede crear.

Entonces, ¿soy una anomalía estadística? ¿Y qué tal aquel mulato del siglo XVIII, ancestro de nuestro querido Rubén Blades, quien, desafiando un primer rechazo del rey de España, logró un importante cargo público en el Panamá colonial? ¿Y qué hay de los comerciantes libertos, santaneros de aquel siglo, quienes demandaron a la Corona el derecho de usar pelucas (símbolo de honor) y ganaron? ¿Qué tal de aquella señora jamaiquina que, según la versión en español de un conocido diario de la localidad, organizó una fiesta en El Chorrillo para celebrar la compra de su fonógrafo —la IA de la época— en 1909, en los peores años de la segregación zoneíta, y con sus propios recursos?

¿Y el psicólogo Kenneth Clark y sus aportes? ¿Y qué tal de los influyentes afropanameños que cabildearon a favor de la soberanía panameña en Washington en los 70?

Cuando empiece a escribir la silente clase media negra panameña, la lista no tendrá fin, propiciando el gradual cambio de “percepción” en la IA que tanto añoro.

El “empoderamiento negro” en Panamá ya existe; solo hace falta internalizarlo y divulgarlo. De lo que más carecemos son ciudadanos responsables de toda etnia, no meras víctimas eternas del “gobierno”, como la sesgada narrativa sociopolítica sugiere. Les dejo con el ejemplo de María, mestiza del interior, con educación universitaria, quejumbrosa por su salario y fiel creyente en “mejorar la raza”. Hace poco me preguntó si mis ancestros, los constructores del Canal, eran esclavos aquí. Seamos sinceros, ¿la contrataríamos para representar a Panamá en el exterior?

El autor es empresario y empleado.