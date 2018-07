¿Será posible el milagro electoral de una candidatura independiente?

Tengo un excel que empecé en 2002 cuando obtuve mi primer trabajo. La hoja es sencilla, la primera fila tiene la fecha con la quincena que está por venir, la segunda tiene mi ingreso neto quincenal y las demás filas tienen un desglose de mis gastos. El gasto llamado “ahorros” es el primero, luego vienen los demás.

Este simple ejercicio aritmético me ha permitido mantener unas finanzas personales saludables, nunca gastando más de lo que ingreso.

Admito, con el tiempo y conocimiento de cálculos financieros más complejos he creado espacio para lo que llamo “deuda inteligente”, aquellas cuyo valor presente neto es positivo, pero ese es otro tema. El punto central es que la aritmética me ha servido de mucha ayuda, por ello la aplico a todo. Dado esto, hoy quiero invitarlo a usted, querido lector, a que desempolve su lápiz mongol, tome una hoja en blanco y haga conmigo una serie de simples operaciones aritméticas para ver si es posible que una independiente llegue a la presidencia.

Primero ¡Pausa!

Le advierto que voy a hacer algo un tanto aburrido. Para armar el caso voy a regurgitar una serie de números, sin embargo, es necesario para armar el argumento. En el ínterin aproveche y termínese su cafecito.

Terminada la pausa, empecemos. Cifras preliminares estiman que el padrón electoral contará con 2.75 millones de votantes para 2019. En las elecciones de 2009 y 2014 la participación total del padrón fue de 74% y 77% respectivamente. Un simple promedio indicaría que en 2019 votarán más o menos unos 2.08 millones de panameños o el 75%. En la historia de nuestra nueva democracia, aquella nacida en 1989, ningún presidente ha ganado las elecciones con menos de 33.3% de los votos.

Esto sucedió en 1994, cuando había siete candidatos presidenciales, de los cuales cuatro contaban con posibilidades reales previo al torneo electoral. Desde aquella época ningún presidente ha ganado las elecciones con menos del 39% del electorado, un número bastante alto para un candidato independiente.

Al cierre de abril de 2018, había 1.47 millones de panameños inscritos en partidos políticos, esto equivale al 54% del padrón electoral. Este es el porcentaje más bajo en la relación inscritos / padrón electoral de los últimos años. En 2014, por ejemplo, 60% del padrón estaba inscrito en un partido político, abriendo así una ventana de oportunidad única para una candidatura independiente.

El total del padrón independiente es de 1.28 millones, considerando que solo el 75% tendrá participación, el total independiente es de 961 mil. Históricamente, los partidos grandes, el PRD, panameñismo y Cambio Democrático exceden en votos el monto de su inscripción, pero asumamos que solo van a llegar a su tope o 560 mil, 359 mil y 348 mil respectivamente. A esto sumémosle por partes iguales a cada partido los 207 mil inscritos que tienen los partidos pequeños o en formación. En otras palabras, el PRD tendría 560 mil más el 33% de 207 mil. Un total de 629 mil.

Sí, es cierto que el panorama para que el candidato del PRD llegue a 629 mil es complicado, pero es la manera más fácil de llegar, a lo que en el béisbol se le conoce como el número mágico.

Con las alianzas adecuadas candidatos de otros partidos pueden llegar a 629 mil, sin embargo, para simplificar este ejercicio usé al PRD. Entonces, si el número mágico es 629 mil, esto quiere decir que un candidato independiente debe contar con el 65% del total de los votos independientes posibles. Y ojo, 629 mil es solo el 30% del total de los votos. Ganar con ese número sería de por si una anomalía estadística o dicho en panameño ¡sería un milagro!

La pregunta es, ¿son posibles los milagros? Pues ¡claro que sí! Pero para ello hay que ser estratégicos. Si este realmente va a ser el año de los independientes, los mismos deben actuar colectivamente.

Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana no pueden correr por separado, uno debe bajarse y aliarse. Los candidatos a diputados independientes, Gabriel Silva, Úrsula Kiener, André Conte, Milton Bartlett, entre otros, deben escoger a un candidato presidencial independiente a quien apoyar y hacer campaña conjunta (esto también haría sentido financiero). Y, sobre todo, deben los independientes dejar de descalificarse los unos a los otros, con discusiones tontas sobre quién es el o la más independiente. Debe existir unión a todos los niveles.

Si no hacen esto, perderán una oportunidad histórica de convertir una improbabilidad en un hecho, de hacer un milagro. Si no hacen esto, probarán que su interés era individual y no con una causa, la causa de crear una política realmente independiente.

Candidatos, aprovechen la oportunidad de hacer historia, de unirse ustedes y de paso, de unir al país. ¡A por los 629 mil!

El autor es financista