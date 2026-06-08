Posidonia 2026: Panamá fortalece su liderazgo marítimo ante los armadores del mundo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La participación de Panamá en Posidonia 2026, celebrado en Atenas, Grecia, reafirmó la importancia de mantener una presencia activa en los principales centros de decisión de la industria marítima mundial.

Como parte de una delegación de más de 80 representantes del sector marítimo y logístico panameño, tuvimos el honor de participar en este importante encuentro internacional gracias a la invitación y al valioso apoyo de la embajadora y cónsul de Panamá en Grecia, Julie Lymberopulos Karnakis, así como al liderazgo del Gobierno Nacional encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La coordinación realizada por la representación diplomática de Panamá en Grecia fue fundamental para fortalecer los vínculos entre la delegación panameña y la comunidad marítima internacional, facilitando espacios de encuentro y promoción que permitieron destacar las fortalezas de Panamá como líder marítimo, logístico y de servicios.

Posidonia es reconocido como el principal punto de encuentro de armadores, propietarios de embarcaciones, administradores de flotas, financistas, aseguradoras, puertos y proveedores de servicios marítimos.

Es un espacio donde se fortalecen relaciones comerciales, se construye confianza y se toman decisiones que impactan directamente el futuro de la industria marítima global.

La delegación oficial panameña estuvo integrada por el presidente de la República, José Raúl Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Ramón Franco, director general de Marina Mercante; y Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre otras autoridades y representantes del sector público y privado.

Por parte de la Cámara Marítima de Panamá participaron los miembros de la Junta Directiva Andrés Mata, Elektra Karnakis, Flor Torrijos y mi persona como presidente del gremio.

También estuvo presente una delegación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), encabezada por su rector, Víctor Luna, así como representantes del Maritime Technology Cooperation Centre for Latin America (MTCC-Latin America), centro regional de cooperación tecnológica marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Panamá.

La participación de la UMIP y del MTCC-Latin America evidenció que Panamá no solo es líder en servicios marítimos, logísticos y portuarios, sino también un referente regional en formación de talento humano, innovación, transferencia tecnológica y sostenibilidad marítima.

Junto a nosotros asistieron más de 80 empresarios y ejecutivos del sector marítimo y logístico panameño, quienes aprovecharon la plataforma de Posidonia para promover la amplia oferta de servicios que Panamá pone a disposición de la flota mundial.

Nuestra delegación promovió las fortalezas del sistema logístico panameño, incluyendo el Canal de Panamá, los puertos, las terminales de combustible, los servicios de reparaciones navales, el suministro de combustible marino (bunkering), el agenciamiento naviero, los servicios submarinos, la industria marítima auxiliar, la formación marítima especializada y el amplio ecosistema de servicios que han consolidado al país como uno de los principales hubs marítimos y logísticos del mundo.

Uno de los aspectos más positivos de Posidonia 2026 fue observar a Panamá presentándose como una verdadera delegación país.

Gobierno, empresa privada, gremios, academia, organismos internacionales y representantes diplomáticos compartieron una agenda común de promoción internacional. Esta coordinación permitió proyectar una imagen sólida y coherente de Panamá como una plataforma integrada de comercio, logística y servicios marítimos.

Durante la semana se desarrollaron múltiples reuniones, encuentros empresariales y actividades de promoción. Entre ellas destacaron la inauguración del pabellón de Panamá y la recepción oficial organizada para la comunidad marítima internacional, espacios que permitieron fortalecer vínculos con armadores, inversionistas y líderes del sector.

Uno de los momentos más relevantes fue la reunión privada sostenida entre el presidente Mulino, miembros de su gabinete y más de 60 armadores y ejecutivos de algunas de las principales compañías navieras del mundo.

Tuve el privilegio de participar en este encuentro, donde se presentaron los avances del sistema logístico panameño, los proyectos de infraestructura en desarrollo, la importancia estratégica del Canal de Panamá y las acciones que adelanta el país para mantener su competitividad en un entorno geopolítico cada vez más complejo.

Durante la reunión, el presidente Mulino transmitió un mensaje claro de confianza y estabilidad a los armadores.

Reiteró que Panamá continúa comprometido con la excelencia en la prestación de servicios marítimos y que los principales desafíos que preocupan a los usuarios del registro panameño están siendo atendidos directamente por el Gobierno Nacional.

Entre los temas abordados destacaron las gestiones diplomáticas que se desarrollan para atender la situación relacionada con las restricciones operativas enfrentadas por algunas embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos, así como los esfuerzos que realiza el Estado panameño para fortalecer y renovar los mecanismos de cooperación marítima y comercial entre Panamá y la República Popular China.

Dentro de estas gestiones se destacó la importancia de avanzar hacia acuerdos o mecanismos equivalentes al principio de Nación Más Favorecida. Este concepto busca garantizar que las embarcaciones de bandera panameña reciban un trato competitivo y no discriminatorio en los puertos chinos, similar al que reciben los buques de otros países con acuerdos preferenciales.

Para los armadores, esto se traduce en mayor seguridad jurídica, previsibilidad operativa y mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Dada la importancia de China en el comercio marítimo mundial y su relevancia para numerosas rutas servidas por embarcaciones de bandera panameña, este tipo de acuerdos representa una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad del registro panameño y brindar mayor confianza a sus usuarios.

Los asistentes valoraron positivamente escuchar directamente del Presidente de la República que estos temas forman parte de las prioridades de la agenda nacional y que se están gestionando activamente a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Otro anuncio ampliamente bien recibido fue el compromiso del presidente Mulino de impulsar un modelo de atención 24 horas al día, 7 días a la semana dentro de la Autoridad Marítima de Panamá para responder con mayor rapidez a las necesidades de los armadores alrededor del mundo.

La industria marítima opera permanentemente y a través de múltiples zonas horarias. Por ello, la capacidad de respuesta se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad entre los registros de bandera.

No obstante, para que esta iniciativa alcance su máximo potencial, debe involucrar a todas las direcciones y áreas que interactúan con los usuarios del registro. Desde la perspectiva de un armador, el cliente no distingue entre departamentos internos; su relación es con una sola institución: la Autoridad Marítima de Panamá. Por ello, resulta fundamental continuar avanzando hacia una estructura cada vez más integrada, eficiente y orientada al servicio. Posidonia también permitió observar de primera mano la intensidad de la competencia internacional.

Los principales registros rivales de Panamá, incluyendo Liberia, Islas Marshall, Malta, Chipre y Bahamas, estuvieron representados por delegaciones altamente profesionales y realizaron importantes inversiones en mercadeo, relaciones institucionales, plataformas tecnológicas, personal técnico y atención al cliente.

La competencia por atraer y retener embarcaciones es cada vez más sofisticada. Los registros líderes están invirtiendo significativamente en digitalización, automatización de procesos, sistemas de gestión de flotas y estructuras de soporte que operan de manera continua para atender a sus clientes en cualquier parte del mundo.

Esta realidad nos recuerda que el liderazgo mundial de Panamá no puede darse por garantizado. Mantener nuestra posición exige mejorar continuamente nuestros procesos, fortalecer SEGUMAR, invertir en talento humano especializado, modernizar herramientas tecnológicas y agilizar la prestación de servicios.

Desde la Cámara Marítima de Panamá reconocemos y valoramos el compromiso expresado por el presidente Mulino y las autoridades nacionales para fortalecer la competitividad del sector marítimo. Ahora será importante que las iniciativas anunciadas se implementen con agilidad y sentido de urgencia, en beneficio de los usuarios del registro y de toda la comunidad marítima panameña.

La presencia conjunta del Gobierno Nacional, la Autoridad Marítima de Panamá, la Cámara Marítima de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el MTCC-Latin America de la OMI, el cuerpo diplomático y más de 80 representantes del sector privado evidenció la fortaleza del modelo marítimo panameño y la capacidad del país para presentarse ante el mundo como una verdadera comunidad marítima integrada.

La exitosa participación de Panamá en Posidonia 2026 fue también el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, el sector privado, la academia, los organismos internacionales con presencia en Panamá y nuestra representación diplomática en Grecia, demostrando una vez más que cuando Panamá trabaja unido puede proyectar con mayor efectividad sus fortalezas ante el mundo.

Posidonia 2026 dejó una lección clara: las relaciones de confianza siguen siendo uno de los activos más valiosos de la industria marítima.

Panamá cuenta con ventajas extraordinarias: un registro líder, un canal interoceánico estratégico, una ubicación privilegiada y un ecosistema de servicios altamente desarrollado. Sin embargo, el liderazgo mundial no se hereda; se construye y se defiende todos los días.

Si continuamos fortaleciendo la colaboración público-privada, invirtiendo en innovación, talento humano, tecnología y servicio al cliente, Panamá seguirá siendo la bandera de preferencia para los armadores del mundo y el principal centro marítimo, logístico y de servicios de las Américas.