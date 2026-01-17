Posmodernismo y corriente ‘woke’

Exclusivo Suscriptores

En los últimos años se ha visto un incremento del discurso político vinculado al progresismo, al que otros llaman “subcultura woke”. Pero ¿alguna vez se han detenido a pensar qué es la cultura woke y de dónde viene la palabra? De acuerdo con la BBC, el término woke significa “despertar”. Su utilización con fines políticos y sociales se remonta a la década de 1960, durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Condiciones como las injusticias sociales estructurales, entre ellas la segregación racial durante largas décadas, dieron lugar a un estallido social, en el cual surgió la coalición política de los Black Panthers, creada para dar voz y representación a la comunidad negra en Estados Unidos, población que continúa siendo vulnerada en la actualidad.

En el presente, la palabra woke se utiliza para describir a alguien consciente de las vulnerabilidades que se presentan en la sociedad. Puede emplearse para referirse a quienes apoyan las luchas sociales de grupos étnicos y raciales vulnerados en las esferas económica, social y política. La agenda woke no es más que una corriente social que busca cuestionar los poderes del Estado. No se trata de un término nuevo ni exclusivo de la generación Z, pues ha sido utilizado históricamente en contextos de lucha social.

El filósofo Michel Foucault enfocó gran parte de su carrera en el análisis del poder político y su influencia estructural en la sociedad. En una de sus obras, Vigilar y castigar, aborda el concepto de biopolítica, entendido como la manera en que el poder permea todo lo que hacemos y circula dentro de la sociedad. Este poder se reproduce en instituciones como escuelas, hospitales y cárceles. Usualmente se concibe el poder como algo jerárquico, pero según Foucault, este se ejerce de forma horizontal, no únicamente vertical, como sostenían algunas teorías políticas de la Ilustración. Otro rasgo del posmodernismo es la idea de que no existe una verdad absoluta, lo que conduce a cuestionar al Estado y a las desigualdades sistemáticas e históricas. ¿Qué papel juega aquí el posmodernismo y por qué, específicamente, el posmodernismo foucaultiano?

El wokeismo, o progresismo como movimiento social, busca cuestionar las acciones del poder y amplificar la participación de grupos vulnerables en la esfera política y académica. La correlación entre las bases del progresismo y el posmodernismo sugiere que, al no existir una verdad absoluta, se cuestionan las estructuras establecidas del poder. En ese sentido, el posmodernismo alimenta movimientos sociales orientados a la búsqueda del bien común. Desde este enfoque foucaultiano, se prioriza una crítica compartida con el wokeismo: el poder político limita el acceso y reproduce sesgos sociales sobre poblaciones en riesgo, razón por la cual estas corrientes buscan reivindicar la participación de sectores históricamente excluidos.

La autora es internacionalista.