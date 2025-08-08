PRD: un colectivo con doble discurso

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

De acuerdo con los fundadores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre los cuales se encuentra el desaparecido general Omar Torrijos, dicha agrupación tenía la función de ser una alternativa a los “partidos tradicionales de la oligarquía” que solo buscaban los votos para llegar al poder y hacer negocios.

El PRD debía ser una especie de “interlocutor” confiable entre la población y el gobierno, y cada cierto tiempo, sus líderes comunitarios debían ser reemplazados por “sangre nueva” en lo que se denominó “alpinismo generacional”. No obstante, luego de la muerte de su mentor Omar Torrijos, el PRD pasó a engrosar las filas de los partidos clientelistas, cuya única finalidad era también llegar al poder y convertir en “nuevos ricos” a muchos de su círculo cero.

El PRD siempre ha jugado al “matraqueo”, buscando los intereses muy personales de sus conocidos “cuadros ideológicos”, que son una especie de aristocracia política, muchos de ellos vinculados a antiguos caudillos denominados fundadores.

En las elecciones de 2009, donde salió triunfador Ricardo Martinelli, el PRD vivió uno de sus episodios más dramáticos: Juan Carlos Navarro, quien era el ungido para ser el candidato presidencial por el mencionado partido, fue “traicionado” por algunos de sus copartidarios que le juraron apoyo y, en su lugar, fue promocionada Balbina Herrera, quien finalmente lo reemplazó como figura presidencial.

No olvidemos que este episodio generó toda una suerte de acusaciones que trajeron a la luz pública que dentro del PRD no existía, desde hacía mucho, el concepto de lealtad y línea ideológica, sino más bien los intereses de clanes muy marcados.

Y, en efecto, el PRD ha hecho alianzas con las corrientes y partidos que siempre criticó, tildándolos de antinacionales y oligárquicos. Ha sido aliado del panameñismo dentro de la Asamblea durante el gobierno de Juan Carlos Varela, donde hubo nula crítica a la gestión varelista, invocando un pacto de “gobernabilidad”.

Siendo Ricardo Martinelli presidente, varios de los diputados del PRD se “cuadraron” con la línea gubernamental, apoyando al Ejecutivo en todas sus propuestas. Incluso los más críticos y autodenominados torrijistas “de pura cepa” se callaron ante el poder del privilegio y la “chequera abierta” que les brindó Martinelli.

Hoy día, en la Asamblea de Diputados, el PRD se ha unido al partido gobernante Realizando Metas para bloquear las propuestas de los llamados independientes, a los cuales consideran como una amenaza emergente a la supervivencia de los partidos tradicionales.

La mayoría de sus integrantes en la Asamblea votó contra la Ley 462 sobre las pensiones propuestas por el Ejecutivo, solo por pura sobrevivencia política, más no como verdadera oposición. Como hemos podido apreciar en todas las votaciones posteriores, el PRD se ha unido a Realizando Metas en una especie de “conjuro” para tratar de mantener muchos privilegios, en especial las abultadas planillas de varios de sus diputados.

No cabe duda de que el PRD aprendió mucho de los partidos oligárquicos que tanto señaló como “agrupaciones clientelistas” que solo buscaban el poder político para hacer negocios. Son expertos “camaleones” que usan la confrontación oposición vs. gobierno a su mayor beneficio. Y ahora, la pugna por el control de esta organización solo persigue la extensión y renovación de intereses para ocupar espacios de poder en futuras gestiones gubernamentales.

El autor es sociólogo y docente.