Aunque me gusta más compartir mis predicciones para el premio Oscar, hago hoy el ejercicio de ponerme en la piel de los periodistas extranjeros con derecho a voto para el Globo de Oro, distinción anual que se entrega esta noche en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Le daría mejor drama a la grandiosa y arriesgada Spotlight, sobre cómo la unidad investigativa del periódico Boston Globe saca a la luz los casos de sacerdotes pedófilos en el Boston de mediados de 1970.

Mientras que el actor dramático para Leonardo DiCaprio por la agresiva The Revenant, de Alejandro González Iñárritu, en la que es un padre que desea vengar la muerte de su hijo en el salvaje Oeste. De ser así, sería el tercer Globo de Oro para este nacido en noviembre de 1974 en California.

La actriz dramática será para la revelación de 2015 Brie Larson, por la potente y bien construida Room (Irlanda), en la que encarna a una madre secuestrada y que trata de crearle un mundo imaginativo a su niño de cinco años.

La mejor comedia o musical es para The Big Short, en la que el director Adam McKay se basa en el libro homónimo de Michael Lewis para mostrarnos, desde la risa y el humor negro, el proceso que llevó a la quiebra del sector inmobiliario estadounidense en 2008.

La otra opción sería The Martian, pero no sé qué tiene de comedia esta calculada producción de ciencia ficción y aventura especial firmada por Ridley Scott.

En esa misma línea del absurdo, el actor de comedia va para Matt Damon por ser un creativo astronauta perdido y solitario en Marte en The Martian.

Actriz de comedia irá para la irreverente Amy Schumer por Trainwreck, en la que esta intérprete escribió el guion y protagonizó este filoso filme sobre el amor, las costumbres y el dolor.

En el aparte de actor de reparto tengo mis dudas más profundas. Mi voto sería para Idris Elba por la brutal Beasts of No Nation, sobre la irresponsable participación de los adultos que involucran a niños en los conflictos armados, o para Mark Rylance, que en Bridge of Spies hace las veces de un impenetrable y cáustico espía soviético. El colmo sería que se lo dieran al veterano Sylvester Stallone por Creed, spin-off de Rocky.

La actriz de soporte es otra categoría en la que no me decido. Mi corazón se divide en dos: entre Alicia Vikander por ser una robot demasiado humana en Ex Machina (Reino Unido) y Jennifer Jason Leigh por ser una fugitiva después de la Guerra de Secesión en The Hateful Eight.

La dirección es otra categoría donde la lucha está reñida a no decir más. El Globo de Oro está entre Tom McCarthy por Spotlight y George Miller por ese enloquecedor ejercicio de violencia que es Mad Max: Fury Road. Si me obligan a elegir a uno me inclino por la estrafalaria propuesta de Miller, ya que respira innovación, riesgo y belleza apocalíptica por todos los costados.

El mejor guion será para Spotlight, a cargo de Thomas McCarthy y Josh Singer. Está en cartelera, por favor, no dejen de verla.

Mejor filme animado será para ese excelente estudio sobre la mente humana que es Inside Out.

En tanto, la mejor película extranjera será para la desgarradora Son of Saul (Hungría), del realizador László Nemes, quien escribe junto a Clara Royer una conmovedora historia ambientada en Auschwitz en 1944.

Mejor banda sonora tampoco lo tengo claro. Estoy entre la calidez de Carol y la enigmática The Hateful Eight, de un Quentin Tarantino que esta vez no ha podido cautivar por completo ni a la crítica ni al público.

La canción debe ser para Love and Mercy, que pueden escuchar en One Kind of Love, aunque las masas quizás se inclinen por See You Again de la serie de autos veloces Furious 7.

TELEVISIÓN

En cuanto a la televisión, el mejor drama será para las luchas en torno al poder de Game of Thrones, siguiendo el buen desempeño que tuvo este programa de HBO por su paso en los Emmy 2015, donde obtuvo 12 galardones, incluyendo mejor serie dramática.

Aunque, cuidado, el Globo de Oro es dado a apostar por las novedades. Si ese fuera el caso, entonces la balanza se inclinaría hacia Mr. Robot, en torno a las andanzas de un justiciero cibernético.

La actriz dramática sería para Taraji P. Henson por Empire, un acercamiento al hip hop y cómo la música es imperio que necesita tener súbditos y monarcas, o bien para Viola Davis por ser una enigmática docente universitaria de defensa criminal en How to Get Away with Murder.

En la categoría mejor actor dramático será para un debutante Rami Malek por Mr. Robot o para un veterano como Jon Hamm por la hoy acabada, aunque siempre magnífica Mad Men, un Globo de Oro que ya ganó por la primera temporada de este programa que analiza la publicidad en general y a la sociedad de Estados Unidos de la década de 1960.

La mejor comedia sería para la interesante Transparent, que ya obtuvo esta distinción en 2015, así como también se registró el triunfo de su actor central, Jeffrey Tambor.

El actor cómico es una batalla fuerte entre el ya victorioso Jeffrey Tambor por Transparent o para el mexicano Gael García Bernal por una serie que une la música clásica con los conflictos más contemporáneos: Mozart in the Jungle.

La actriz cómica recaerá para Julia Louis-Dreyfus por ser una alocada política en la Casa Blanca en Veep. Esta estrella obtuvo un Globo de Oro en 1994 por Seinfeld.

La serie para televisión va para Fargo, basada en el clásico cinematográfico de los hermanos Coen.

Actor para serie limitada para televisión o miniserie será Idris Elba por el thriller policíaco Luther (Reino Unido).

La actriz para una serie limitada para televisión o miniserie va rumbo a las manos de Kirsten Dunst por Fargo 2.

Mientras que el actor de reparto está entre Christian Slater por ese mundo cada vez tan cotidiano de la internet en Mr. Robot y Ben Mendelsohn por Bloodline, sobre una familia que de seguro es tan disfuncional como la suya o la mía.

En la categoría de actriz de reparto también hay una disputa bien cerrada entre Regina King por American Crime (este drama judicial nos recuerda que el racismo no se ha ido del todo como piensan los más optimistas) y Maura Tierney por The Affair (sobre el matrimonio, la fidelidad, traición y los traumas del pasado).

Ya veremos cómo me va con este grupo de predicciones. ¿Cuáles son las suyas?