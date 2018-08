No hay premio de consolación

Insiste Pailón de la Piragua en enviarme sus comentarios, con el agravante de que reclama ser quien “pronosticó” que Rómulo Roux ganaba, y exige que haga reconocimiento público de su pronóstico. Señala que obtuvo una aplicación (app) de comprobación de valores y posibilidades de los candidatos, y que pasó revista a algunos de ellos. Dice que está en busca de los que jamás se rinden ni renuncian, aunque los tilden de arrogantes. Que es mejor un arrogante con voluntad de soluciones sociales, a un líder de murga y sancocho que se rinde y renuncia sin pelear… La verdad es que este Pailón de la Piragua es audaz, le solicitaré nombres, aunque sospecho que se refiere a candidatos de las primarias del PRD. No basta con querer ser candidato a presidente, hay que tener propuestas válidas y programas de solución a corto y mediano plazo, con visión de país.

Así como experiencia administrativa en casos complejos como las finanzas, que las del país hoy día andan manga por hombro. Como ejemplo me cita el caso de la financiación de la tercera línea de transmisión, que el Ejecutivo dijo que era para financiar la cuarta línea de transmisión, y resultó que es para pagar la llave en mano de la tercera línea… ¿Y para quién es este pago? Nada menos que para Odebrecht. Sospecha Pailón que esta es la clave del entuerto alrededor de la solicitada “dispensa” por 300 y tantos millones que solicitaba el Ejecutivo, y que no aclaraba su uso por temor a decir que era para pagarle a Odebrecht. Y más aún, el apuro de pagarle es para ayudar a “Pobrebrecht” a terminar la línea dos del Metro tren. Me pregunto de dónde sacara Pailón de la Piragua tanta información… Pienso que puede ser de un gabinete de cafetería de puros cocotudos que se reúne en Multiplaza, porque me comentó que en encuentro reciente había un señor muy terco que se negaba a aceptar que los fondos firmados con banco internacional eran para pagar a Odebrecht, hasta que uno de los ministros sin cartera, penonomeño, buscó en internet y le mostró el acuerdo firmado con un banco internacional.

Bueno, este señor Pailón de la Piragua nos distrae del tema que él mismo deseaba comentar, que es las primarias del PRD. Parece que están acostumbrándose a perder y estas primarias serán un deja vu de las dos últimas elecciones, si no se unen bajo el paraguas de quien tenga más resolución, tanto política como administrativamente, y que además tenga más experiencia en el manejo de la cosa pública, que por razón de las falencias del actual gobierno el próximo presidente no la tendrá nada fácil. El señor de la Piragua me describe el siguiente escenario; luego del triunfo de Rómulo Roux, si ganase Nito Cortizo las primarias, en campaña Rómulo lo muele como trapiche santeño… Anulando así las posibilidades de Nito, pero Rómulo tampoco gana por razón del desprestigio –pesa mucho- que tiene el CD por culpa del reo de El Renacer. Continúa Pailón, así las cosas, más posibilidades tendrá J. Blandón, ya que tendrá la mesa servida… Otra cosa será si gana Ernesto Pérez Balladares las primarias, la batalla con Rómulo y Blandón sería otra por razón de la experiencia política y pleno conocimiento de las finanzas de la nación que tiene el Toro, así como de las relaciones ya establecidas con entes financieros mundiales. Esto le da un envidiable plus a Ernesto Pérez Balladares en momentos de debates de campaña, y además pleno conocimiento de cuáles propuestas y programas de trabajo desarrollar en beneficio de las clases más urgidas de respuestas.

En otras palabras, Ernesto Pérez Balladares no llegaría a la presidencia a ver cómo hace, y menos aún a improvisar, por falta de experiencia. En sus comentarios Pailón de la Piragua me recuerda que ya hay dos esqueletos en el clóset político del PRD, que si quieren otro entonces no voten por el Toro… También recuerda que tuvo los pantalones bien puestos, hasta el punto de plantársele a imposiciones foráneas que le acarrearon sanciones personales… Finalmente, reitera su pronóstico del triunfo del Toro en las primarias.

En lucha por alcanzar la primera magistratura del país habrá un solo ganador…

No habrá premio de consolación, el perdedor se va para su casa… El PRD se ha ido dos veces para su casa, debe evitar tercera derrota y posible desaparición… Esta no es campaña de murga y sancocho, así como tampoco de saltadera de cama en cama, o peor aún, de candidatos sin experiencia ni decisión… Ustedes deciden qué quieren.

Este Pailón de la Piragua me va a causar problemas…

Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es analista político