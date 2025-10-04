Premios Juventud 2025: Panamá brilla como destino turístico

Exclusivo Suscriptores

Por primera vez en la historia, los Premios Juventud se realizaron fuera de Estados Unidos y eligieron a Panamá como su sede. El evento no solo hizo vibrar a miles de jóvenes, artistas y seguidores de la música latina, sino que también representó un impulso económico y turístico sin precedentes para el país.

Al albergar un espectáculo de estándares internacionales y de esta magnitud —transmitido por Univisión— Panamá gana experiencia en montaje, logística y transmisión, fortaleciendo su capacidad para organizar festivales, conciertos y congresos de gran escala. Esto refuerza la percepción de que el país cuenta con infraestructura, seguridad, talento y conectividad para acoger eventos de categoría mundial.

La presencia de medios, artistas y productores internacionales abre la puerta a alianzas con casas productoras, promotores y agencias de entretenimiento que podrían regresar para futuros festivales, giras o convenciones. Panamá, además, ofrece un centro de convenciones de primer nivel, un aeropuerto internacional moderno y una conectividad aérea única en la región.

Mostrar la riqueza cultural panameña combinada con un espectáculo moderno permite renovar la imagen del país más allá del Canal, la selva o las playas. “Panamá” aparece así en el mapa global como una sede diversa, vibrante y culturalmente atractiva.

Los Premios Juventud se transmiten por Univisión, plataformas digitales y redes sociales, alcanzando a 62 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, además de audiencias en América Latina y otras regiones. Los artistas amplifican esta visibilidad compartiendo entrevistas, contenidos detrás de cámaras e historias en Instagram o TikTok, multiplicando la exposición del destino.

La transmisión televisiva y digital generó una exposición mediática gratuita estimada en 30 millones de dólares. Panamá se presentó ante millones de espectadores como un país moderno, seguro y con capacidad para albergar espectáculos de talla mundial. Los anuncios mostraron una ciudad cosmopolita que sorprendió a muchos, al compararla continuamente con Miami.

La semana del evento registró una ocupación hotelera de hasta 80% en la capital, en una temporada tradicionalmente baja. Se calcula la llegada de 10,000 a 15,000 visitantes internacionales —entre artistas, equipos de producción, prensa y fans—, además de 20,000 a 25,000 turistas nacionales provenientes del interior.

Según la Autoridad de Turismo de Panamá, el gasto turístico directo alcanzó 22 millones de dólares, incluyendo hospedaje, gastronomía, transporte y actividades complementarias.

Más allá de la gala, los beneficios se proyectan a mediano plazo. Analistas estiman que Panamá podría recibir entre 100,000 y 200,000 turistas adicionales en los próximos 12 a 18 meses, gracias a la visibilidad internacional del evento. Esto significaría ingresos adicionales de 120 a 240 millones de dólares, consolidando al país como un destino de entretenimiento, cultura y turismo.

Premios Juventud 2025 marca un antes y un después en la proyección internacional de Panamá. La combinación de música, cultura y turismo se revela como una fórmula poderosa para posicionar al país como sede confiable de eventos globales y como destino turístico atractivo, seguro y diverso.

Un reconocimiento especial merece la gestión del Presidente y el Alcalde, que hicieron posible este magno evento.

El autor es promotor de proyectos.