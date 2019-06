Una presidencia para el olvido

El 26 de septiembre de 2018, el presidente Varela se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y expuso lo que consideró los retos y logros de su gestión. Entre estos mencionó la educación bilingüe impartida a más de 6 mil maestros, la construcción de 3 mil nuevas aulas de clase, 2 mil kilómetros en nuevas carreteras, 22 nuevos kilómetros para el Metro de Panamá, ademas de 26 kilómetros para la línea 3. Mencionó su programa de Desarrollo Sostenible, por el cual 150 mil panameños fueron ayudados a salir de la pobreza, lo que provocó su reducción en 5 puntos porcentuales (del 25% al 20%).

El mandatario también alabó el crecimiento económico del país, al que calificó con un crecimiento del 5% (cifra que, como sabemos, tuvo que ser reducida dada la desaceleración que sufrimos como producto , sino en todo, en gran parte de su gestión gubernamental). Su listado continuó con el programa bilingüe y la Ley 18, que incentiva el inglés como segunda lengua. A todo esto, sumó la renovación urbana de Colón, 104 mil nuevas soluciones de viviendas a nivel nacional, la licitación del cuarto puente sobre el Canal, etc., etc.

No podía quedarse por fuera lo que, personalmente, considero casi como su único destello de estadista, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, corrigiendo un craso error geopolítico de pasadas administraciones.

Según el historiador de presidentes de Estados Unidos, Richard Norton Smith, no hay una simple teoría por la cual juzgar el éxito presidencial. Según él, la historia favorece a los “risk-takers”, a los que, con su liderazgo, asumen riesgos calculados. Irónicamente, los presidentes que activamente buscan su lugar en la citada historia, no lo logran. El poder presidencial, continúa Smith, está basado mayormente en su “autoridad moral”. A lo largo de su administración, el presidente Varela se presentó como el gran inquisidor, persiguiendo mayormente la rampante corrupción del pasado gobierno de Martinelli, como la trama Odebrecht, Cobranzas del Istmo, etc. Pero siento que su justicia fue implacable y selectiva, y sin un elemento que por su condición siempre debe tener, … la misericordia. Lo mismo se persiguió a un magistrado de la Corte Suprema que a un joven de 20 años, que tuvo que sufrir un encierro de 6 meses en la peor cárcel de Bogotá, como lo es La Picota.

“Un presidente sin visión no logra nada”. ¿Dónde estuvo la visión de Varela? ¿Y cómo evaluar su presidencia? Podemos intentarlo usando algunos parámetros. Por ejemplo, ¿está el panameño de hoy, después de 5 años de su gobierno, mejor que cuando él asumiera la Presidencia, el 1 de julio de 2014? ¿Es mejor el crecimiento económico y el PIB? ¿Y qué decir de la deuda pública que deja? ¿Se siente la ciudadanía hoy más segura? ¿O más optimista para confrontar los retos que como nación nos traerá el futuro?

Finalmente, ¿cómo juzgará la historia el gobierno de Varela, comparándolo con el de otros presidentes que en el pasado tuvo Panamá? Hace unos meses, escribí que su gestión no tenía la culpa por la fortaleza del dólar, lo que encarece la estadía de los turistas en nuestra tierra, o por la crisis en Venezuela, cuyo comercio afectó gravemente a la Zona Libre de Colón. Tampoco por la burbuja inmobiliaria, después de varios años de excesos de liquidez y especulación. Como resultado, prácticamente todo el mundo me lo reclamó.

Según el estudioso Smith, “cada gran presidente marcha al ritmo de su propio tambor”. El problema de Varela es que casi nunca encontró el suyo.

El autor empresario