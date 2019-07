¿Tenía que ser presidente?

En una visita a Panamá a principios de 1988 –durante su segunda campaña a la presidencia, que ganó–, el expresidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez pidió reunirse con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD (CEN).

El CEN estaba presidido por el Dr. Rómulo Escobar Bethancurt; Alfredo Macharaviaya, vicepresidente; Carlos Ozores Typaldos, secretario general; Ramiro Vásquez Chambonett, primer subsecretario; y mi persona, segundo subsecretario, el más joven, y ministro del MIDA.

La reunión se realizó en La Casa del Recuerdo a Omar, en calle 50, donde está hoy Credicorp Bank. Horas antes, en el mismo lugar, se había reunido con el general Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá en ese momento, por ser comandante de las Fuerzas de Defensa, que en tiempos del general Torrijos era la Guardia Nacional.

Iniciando la reunión nos contó que amigos como él y los presidentes Alfonso López Michelsen, de Colombia; José López Portillo, de México; y otros aliados del general Omar Torrijos, de la Internacional socialista –una vez firmados los tratados Torrijos Carter, en septiembre de 1977– convencieron a Torrijos para que restableciera la democracia plena en nuestro país, como se había comprometido con el presidente Carter al firmar los tratados. Lo más viable era que participara como candidato por su partido el PRD, fundado en marzo de 1979, en unas elecciones libres y transparentes, para ocupar la Presidencia de la República y de ganarlas, al retirarse como tal, el poder que ostentaba en la comandancia de la Guardia Nacional, en la avenida A, en el barrio de El Chorrillo, quedaría radicado en el Palacio de las Garzas.

Las esperanzas de volver al sistema democrático en esa época se desvanecieron el viernes 31 de julio de 1981, cuando el avión de fabricación canadiense Twin-Otter se “accidentó” en ruta a Coclesito , después de haber despegado ocho minutos antes del aeropuerto de Penonomé. El piloto Adames ya había reportado a la torre de control de Río Hato así: “ Coclesito a la vista, cierro plan de vuelo”, la transcripción constaba en el expediente que leí en la Fiscalía Superior en Penonomé posteriormente.

Al día siguiente, sábado 1 de agosto, la Radio Nacional informó de la desaparición del FAP 205 con el general Torrijos a bordo, noticia que escuchó un campesino de la comunidad de Marta del Copé de La Pintada, quien alrededor del medio día del día anterior, cuando trabajaba en su “monte”, había escuchado un avión y al ratito dos (2) explosiones fuertes. Así reportó al corregidor y este a su vez informó al representante de corregimiento de El Copé, Tulio Córdova, quien informó a la Guardia Nacional en Penonomé y en poco tiempo fue ubicado el avión siniestrado en las faldas del imponente cerro Marta.

Un pelotón de la Compañía Macho de Monte, cuyo cuartel principal estaba en lo que hoy ocupa gran parte el hotel Decameron, en Farallón, logró subir al cerro Marta la noche del sábado . El aeropuerto de Penonomé sirvió de base para gran cantidad de helicópteros de la FAP y de la Fuerza Aérea y del Ejército de Estados Unidos( US Army) y de militares acantonados en las bases en la ex Zona del Canal (Canal Zone) que no podían llegar al sitio por la espesa vegetación. Los machos de monte a machete adecuaron un helipuerto. Lo poco de los cuerpos fue recuperado el domingo y llevado al hospital Paitilla en Panamá. El general Torrijos fue reconocido por su reloj Rolex de uso permanente, que se lo había regalado el general argentino Juan Domingo Perón cuando estuvo asilado en nuestro país. Siendo capitán el general Omar Torrijos Herrera, sus superiores lo asignaron como escolta jefe del populista presidente Perón.

El autor es veterinario y exministro del MIDA y exlegislador de la República.