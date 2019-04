El envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial que refleja los éxitos en la atención médica durante el último siglo, pero a medida que aumenta la proporción de personas mayores y la expectativa de vida surgen desafíos importantes con respecto a la demencia asociada a la edad. Se estima que actualmente hay 50 millones de personas en el mundo que padecen demencia y que esta cifra alcanzará los 130 millones en 2050. El aumento se dará principalmente en regiones en vía de desarrollo como América Latina, pero estudios meta-analíticos sugieren que existen factores bajo nuestro control que podrían interrumpir esta tendencia.

Un informe en particular de la comisión sobre la prevención, intervención y cuidados de la demencia, publicado en julio de 2017 en la revista The Lancet, resaltó varios cambios positivos en estilos de vida que podrían reducir significativamente el riesgo de desarrollar demencia. Publiqué una opinión sobre este informe en La Prensa en agosto del mismo año (“Sobre la Prevención de la Demencia”). El mensaje principal del informe era que 35% de los casos de demencia podrían ser prevenidos si elimináramos nueve factores de riesgo modificables: la hipertensión (responsable por el 2% del riesgo de enfermedad), la obesidad (1%), el tabaquismo (5%), la depresión no atendida (4%), la inactividad física (3%), el aislamiento social (2%), la diabetes (1%), el no completar la educación secundaria (8%), y la pérdida de audición durante la mediana edad (9%).

Después de la publicación de esa investigación, los investigadores notaron que la evidencia estaba sesgada hacia países de ingresos altos. Por esta razón, procedieron a realizar un estudio para determinar si los hallazgos de la comisión se aplicarían por igual a las regiones globales que estaban subrepresentadas en el informe. Para este nuevo análisis, se basaron en los datos del grupo de investigación 10/66 Dementia Research Group, que recoge información sobre la prevalencia de los mismos nueve factores de riesgo en varios países, incluyendo seis en América Latina (Cuba, República Dominicana, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela).

El grupo 10/66 es un colectivo de investigadores que realizan estudios de población sobre demencia, enfermedades no transmisibles y envejecimiento en países de ingresos bajos y medios. “10/66” se refiere a los dos tercios (66%) de las personas con demencia que viven en países de ingresos bajos y medianos, y al 10% o menos de estudios de población que se han llevado a cabo en esos países.

Los resultados, publicados este mes en The Lancet Global Health, fueron sorprendentes. Los investigadores encontraron un potencial aún mayor para prevenir la demencia en nuestra región; específicamente, reportaron que la proporción de demencia relacionada con los nueve factores de riesgo modificables fue del 56% en América Latina. Es decir, cerca de uno en dos casos de demencia podría prevenirse si pudiéramos eliminar los nueve factores de riesgo.

Si bien es cierto que Panamá no es parte del 10/66, los hallazgos podrían extrapolarse razonablemente a nuestro entorno. Por un lado, los resultados indican que aunque el aislamiento social es un factor de riesgo considerable de demencia en los países de ingresos más altos, es un factor mucho menos presente en América Latina. En otras palabras, nuestra cultura de comunidades conectadas sirve para amortiguar el riesgo de demencia relacionado con el aislamiento social. De igual manera, los latinoamericanos hoy en día tenemos más probabilidades de haber completado la secundaria que nuestros abuelos, lo que significa que corremos menos riesgo de demencia más adelante en la vida que las personas que ya tienen más de 60 años de edad. Seguir mejorando el acceso a la educación es un esfuerzo que tendrá grandes beneficios en las tasas de demencia en las próximas décadas.

Por otro lado, los demás factores de riesgo estaban asociados al riesgo de demencia en diferentes proporciones en los distintos países muestreados. En Panamá, no contamos con estudios de población sobre tasas de depresión o la pérdida de la audición, pero hay estudios publicados por el Instituto Gorgas de Estudios de la Salud que indican que la obesidad, diabetes e hipertensión son problemas de salud pública considerables. En cuanto a conductas positivas, Panamá tiene una de las tasas más bajas de tabaquismo en la región, lo que representa la reducción de un factor de riesgo importante (5%) comparado a otros países del mundo.

En Panamá, poder reducir la prevalencia de los nueve factores de riesgo señalados tendría muchos beneficios para la salud, no solo en la prevención de la demencia. La creciente carga de enfermedades crónicas asociadas a la edad es de alta prioridad nacional, por lo que cualquier reducción en estos factores podría tener un inmenso beneficio en la salud pública.

Fomentemos nuestra cultura de interacción social y la creciente tendencia hacia el rechazo del tabaquismo, y a la vez, enfoquemos las políticas de salud pública en la reducción de los otros factores de riesgo. La evidencia apunta a que esta estrategia podría tener un impacto grandísimo en el envejecimiento y la salud mental.

La autora es investigadora en el Indicasat AIP y miembro del Movimiento Ciencia en Panamá.