El primer debate presidencial

Ahora que se calienta la desenfrenada carrera hacia la silla presidencial y los panameños hemos de decidir cuál de los siete candidatos se sentará en ella el 1 de julio, me parece oportuno hacer algunas consideraciones al respecto. Hace tres días se realizó el primer debate televisivo mandatorio, en el cual los candidatos presentaron su estrategia, planes de acción, motivaciones e intenciones, dejando percibir, aparte de lo que respondieron, ciertos elementos que bien vale la pena analizarlos con nuestros lectores.

Es demasiado aventurar, partiendo sobre la base de este rígido y mal llamado debate, quién ganó el beneficio de los votantes que acudirán el 5 de mayo a las urnas. Pero lo que sí cabe es desbrozar la ruta que seguirá el fenómeno de la decisión por quien se inclinarán los votantes. Para introducir un marco de abordaje, voy a apelar al concepto de priming perceptual. La pregunta que cabe inmediatamente es cuál de los candidatos trajo a la memoria de los televidentes o implantó en ella una imagen significativa, bien cimentada en la mente o memoria, vinculada con su intención presidencial. Así el candidato que en el discurso, se apegó a este principio de la neurociencia habrá sentado un sólido pilar para avanzar en las próximas etapas de la campaña electoral que está por abrir fuego.

Veamos qué sucedería desde el proceso mental que está por debajo del envoltorio en el que cada candidato se afincó en su presentación, misma que pareció más un discurso enmarcado en un formato de un antidebate, con más o menos emoción que tonificaría su intención de mostrar su mejor perfil ante los televidentes. Lombana: “miren, no he terminado mi inventario de corruptos”; Roux: “cómo me quito la marca del encarcelado”; Méndez: “partidos políticos tradicionales: todos arropados con la manta de los 40 ladrones”; Gómez: “buscando en las ruinas de Pompeya”; Cortizo: “discípulo de Deming ordenando la res pública en tiempos de cosecha”; Blandón: “más siempre mejor que esa mala gente”, y Ameglio “más revolucionario que Maduro”.

La pregunta no es quién ganó, sino quién será capaz de sostener el priming perceptual que mostró en su discurso del 20 de febrero. Unos querrán sostenerlo y enriquecerlo con más énfasis y otros querrán desecharlo, erradicarlo o transformarlo de la memoria del elector. Estos últimos irán a la deriva. Su esfuerzo será buscar borrar la huella mental implantada en el poderoso vínculo amígdala-hipotálamo. La venta, la compra, la afiliación, la preferencia, la intención, la decisión, aunque no quiere creerlo tiene también que ver en cómo se ve, se degusta y huele la imagen del candidato. Pero, ojo, que ese proceso es neuropsicológico, por lo que ningún medidor de emociones periféricas informa del verdadero priming perceptual. El equipo de campaña cuyo candidato que pique en la delantera con priming favorable pudiera ser el que tendrá la fila más larga el día 5 de mayo próximo.

El autor es psicólogo industrial y docente universitario.