Los privilegios de los diputados

Cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional recibe emolumentos por un total de 7 mil dólares; en el caso del presidente de la Asamblea, el salario es de 10 mil dólares, claramente están muy por arriba del salario promedio de muchos panameños.

Adicionalmente obtiene otros privilegios, como el de importar cada dos años un auto exonerado de impuestos, poseer pasaporte diplomático; considere los beneficios no cuantificables como: la percepción de ser un ciudadano especial a quienes las leyes le dan cierta superioridad y el prestigio que les da la posición dentro de la sociedad.

Según la Constitución la función de los diputados se sintetiza a legislar, pero, ¿qué tan comprometidos están nuestros diputados con esta función? Estamos ahora mismo, y desde pasados lustros de gobierno, frente a una Asamblea en donde sus miembros no pueden justificar estos privilegios; existe un alto ausentismo, diputados que no han propuesto ningún anteproyecto de ley, insultos y hasta golpes entre diputados, las partidas circuitales, que no fueron más que dinero que salió de las arcas del Estado sin razón justificada y que fueron a parar en bolsillos privados.

Tienen una postura orientada más a la politiquería, que utilizan para conseguir votos en su circuito, que hacia su función de legislar. ¡Y ahora la sorpresa de las planillas de cada diputado! Estas planillas son la bofetada sublime que le han dado al país, en ellas encontramos los cuestionables casos de nepotismo, puestos que en realidad son “botellas”. El temor a la transparencia de dichas planillas, revelar nombres y tratar de boicotear que la Contraloría de la República las investigue, crean más dudas que respuestas sobre la capacidad de administración de la cosa pública por parte de los diputados.

Tenemos una Asamblea Nacional con valores distorsionados, la única manera de corregir esto es votando por los candidatos correctos, no a la reelección de los diputados que le temen a la transparencia y a una auditoría real de sus movimientos.

El electorado, los ciudadanos, estamos obligados a cuestionar y presionar que exista la certeza del castigo. Tenemos las herramientas necesarias para lograr que nuestra clase política cambie, solo es cuestión de dejar a un lado la manera de pensar: de en qué me puede beneficiar votar por un candidato, y reflexionar sobre qué beneficios al país le puede aportar ese candidato. Solo así tendremos un mejor Panamá.

El autor es estudiante de maestría en administración de negocios