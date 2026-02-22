Prohibido ser aburrido: un nuevo pecado capital

Exclusivo Suscriptores

En esta llamada era del conocimiento y de la estimulación infinita, donde el saber del mundo cabe en el celular de moda, muchas veces caemos en el tedio y la falta de asombro, apagando la imaginación de nuestro cerebro. Prohibido ser aburrido es un acto de amor propio. Es darle sentido a nuestra existencia, descubrir más allá de lo obvio y vivir con intensidad. Por ello, contra el aburrimiento te receto un antídoto eficaz: la curiosidad.

Una persona que tiene pasión por descubrir, que lee libros que nadie lee, que hace preguntas incómodas y aprende una nueva habilidad cada cierto tiempo, nunca será aburrida. El entusiasmo se contagia; por el contrario, la apatía espanta. Te invito a que no caigas en este pecado capital. Evita repetir opiniones que ni siquiera te has cuestionado; no te quejes del clima solo porque no tienes tema de conversación. Si eres predecible y todos saben ya qué vas a decir, estás en peligro. Además, quien evita la provocación por miedo a molestar o por ser “políticamente correcto”, termina por pasar desapercibido.

Propongo que en escuelas, universidades, restaurantes y reuniones se coloque un letrero que diga: “Prohibido ser aburrido”. No por discriminación, sino por respeto. Podemos ser pensadores críticos sin matar el entusiasmo; el humor no le quita seriedad a las ideas; al contrario, las viste de inteligencia. Un buen comunicador sabe provocar y despertar la curiosidad. En una época en la que la atención es un bien escaso, aburrir no puede ser negociable. El tedio, por favor, déjalo en la almohada.

En el momento en que decides que el tedio no tiene espacio en tu agenda, tu día deja de ser una lista de deberes para volverse un laboratorio de experiencias. Al romper el molde de lo predecible, dejas de ser un extra en tu propia película para convertirte en el guionista que introduce giros de trama inesperados; haces que hasta un lunes cualquiera tenga sabor a viernes.

En el terreno de los afectos, la monotonía es el asesino silencioso de la admiración. Nadie se enamora de un manual de instrucciones; nos cautivamos por la sorpresa, por ese brillo en los ojos de quien te cuenta algo nuevo que acaba de descubrir y por la irreverencia de quien se niega a repetir los mismos tres chistes de hace diez años. Contagiar entusiasmo crea un efecto imán: la gente no se queda a tu lado por compromiso, sino por el deseo de saber qué vas a decir después.

Vivir sin ser aburrido es el mayor acto de generosidad posible, porque al encender tu propia curiosidad despiertas la de los demás y les recuerdas que están vivos. Debemos recuperar el derecho a la sorpresa, a la charla que se alarga hasta la madrugada y a la risa que rompe el protocolo. Al final del día, lo único que realmente nos pertenece es la intensidad con la que decidimos no ser una copia de nosotros mismos.

No hay nada más peligroso que una persona que ha dejado de hacerse preguntas; ese es el primer paso para volverse parte del mobiliario. Como dijo el fotógrafo británico Cecil Beaton: “El aburrimiento es el único pecado por el cual no hay perdón”.

Así que elige: o te atreves a ser el incendio que despierta a los demás con una idea nueva, o te resignas a ser el paisaje gris que nadie nota al pasar. No permitas que tu paso por el mundo sea un simple trámite. Enciende tu curiosidad; esa es la clave. Algo de esto sabía Jim Morrison cuando cantaba: “Vamos, nena, enciende mi fuego”.

El autor es profesor universitario, abogado y periodista.