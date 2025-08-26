Promesas rotas y futuro incierto: la cruda realidad de Kuna Nega

Exclusivo Suscriptores

Kuna Nega no es solo una pequeña comunidad a las afueras de Panamá. Es un reflejo directo de las brechas sociales existentes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2020), alrededor de 120 mil panameños son analfabetos. Esta realidad se agudiza en las zonas rurales, donde “4 de cada 10 pobladores son pobres; mientras que en la población urbana la proporción es de 1 de cada 10” (PNUD, 2019). Estas cifras no reflejan del todo la situación de comunidades apartadas, donde no existen escuelas, servicios de salud ni servicios básicos, perpetuando la desigualdad y condenando generaciones enteras a un ciclo de ignorancia y pobreza. Kuna Nega es una de esas comunidades que reclama dignidad antes que caridad.

La realidad muestra una clara necesidad de justicia social. La salud y la educación no son privilegios. Las aspiraciones de la población de Kuna Nega son claras: escuelas con educación secundaria, centros de salud dignos y acceso constante a agua potable. No son favores, sino derechos fundamentales. Negarlos significa condenar a la sociedad a la ignorancia. Un país que no garantiza la educación de sus niños hipoteca su propio futuro. A menos de 20 kilómetros de allí se discuten avances en tecnología de punta, mientras que en Kuna Nega la urgencia más apremiante es una escuela en condiciones dignas.

Sin embargo, hay obstáculos que van más allá de contar con escuelas: caminos intransitables por las lluvias, niños que deben trabajar en lugar de estudiar y familias que sobreviven con lo mínimo. En Kuna Nega existe una paradoja: piden salud y reciben promesas vacías; piden aulas y reciben abandono; piden dignidad y reciben indiferencia.

¿Cuántos niños no terminan la primaria? ¿Cuántas familias cuentan con agua potable las 24 horas? Son preguntas que nos recuerdan que la educación, aunque esencial, no basta. Según datos oficiales del Ministerio de Salud (2024), “solo el 78.1% de la población rural tiene acceso a agua potable”, mientras que en áreas urbanas el porcentaje asciende al 98.2%. La educación impulsa el progreso individual y colectivo, pero debe ir acompañada de servicios básicos y alimentación de calidad. No obstante, sigue siendo el único puente firme que conecta la orilla de la desigualdad con la del éxito.

Kuna Nega no es una excepción: refleja una deuda social más amplia. Panamá ostenta “la mayor desigualdad de Centroamérica” (PNUD, 2019), siendo el cuarto país más desigual de América Latina según el Índice de Gini del Banco Mundial.

Algunos proyectos innovadores, como EducaVR, impulsado por jóvenes panameños con métodos como la realidad virtual, ofrecen una chispa de esperanza. Pero son insuficientes sin la intervención y seguimiento del Estado. La tecnología puede acompañar, pero no sustituye las necesidades básicas.

Es hora de reconocer que comunidades como Kuna Nega quieren progresar, pero no pueden hacerlo solas. A menos de media hora de los rascacielos de la capital, sigue siendo una herida abierta. Muchas personas han intentado alzar su voz durante años, casi siempre sin respuesta.

El futuro no debe depender de programas temporales ni de individualidades pasajeras. Debe construirse en colectivo, para que el progreso deje de ser privilegio y se convierta en una realidad compartida. A escasos kilómetros de los centros comerciales lujosos y las reuniones de innovación, Kuna Nega exige lo mínimo: una escuela, un pediatra, agua potable.

Si no se atiende cuanto antes, lo que nos diferenciará de otros países no será el progreso, sino la desigualdad. Hacer cambios hoy —y no mañana— es la única forma de que la utopía del progreso se convierta en una realidad justa y tangible para todos.

El autor participa en el programa de alfabetización EducaVR y es egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 2025.