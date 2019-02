A propósito de ‘personajes’ y la vieja política

El panorama político es otro, pero los partidos políticos tradicionales no se enteran y en su afán de poder se defenderán “como gato boca arriba”. No está en sus principios perder o ceder por el bien común, que es la verdadera definición de políticaḗ, para los ciudadanos y con los ciudadanos no solo en elecciones.

Van a aprovechar cuanta novedad haya, que crean popular o de moda, para anexarla a su nómina en la búsqueda de votos. Pero están pensando en el pasado de la gente atrapada en una educación de más de 40 años de atraso, esa que no ha permitido que la gente piense, que elabore, que señale, que analice, como les ha funcionado siempre, tener ese círculo vicioso de proveer el problema sin que la gente lo perciba, así como de presentarse como el salvador de esos mismos problemas y mantenerse así por los siglos de los siglos, perpetuando el clientelismo, la vagancia, el ocio, la delincuencia, los viejos vicios de siempre y a la vez amasar fortunas, dar el ejemplo de así es como se gana y se tiene, y volver a correr, sufragio tras sufragio, in sécula seculórum, a menester de esa gente, sin reciclar, sin refrescar, sin esperanzas, con hambre y enferma…

Las personas cambiaron, los sistemas no se sostienen ya por sí mismos con las mismas estructuras. Todavía hay, lo sé, no soy tan ingenua, pero los jóvenes, la internet, la geopolítica, los cambios socioeconomicos, el cambio climático, la inmediatez, las redes sociales, todo ha ocurrido muy rápido, voraz e incendiario, aunque la vieja escuela aún sufre de los mismos males, ya mucha gente aprende de otra forma, aunque se sigue subestimando a la juventud, hay jóvenes pensantes, son capaces, con sangre nueva y nuevas ideas. Antes costaba que se introdujera un joven en política, hoy es común, tanto, que los viejos carroñeros políticos los quieren usar como excusa de renovación y de que al tenerlos al lado mejorará todo.

También creen que esa nueva popularidad que ahora muchos tienen debido al mundo tan hiperconectado es garantía de ganancia, por ello también se aseguran de tener esos “populares” en sus agendas y nóminas.

Triste panorama para los viejos políticos, que aún no entienden que no se trata de caras o juventud, se trata de ética, valores, responsabilidad, bien común, honestidad, que sea tu carta de presentación, algo así como presencia auténtica, esa no se puede mercadear, hacer photoshop, maquillar, regalar, alquilar y menos comprar. Pero ellos ni se han enterado, creen que que la gente les cree, que si se reciclan con un popular o un joven, ya ganaron.

Ellos, en su búsqueda de poder, han pasado por alto la experiencia de la gente, la capacidad de recordar, que aun con la pésima educación recibida, la globalización del mundo y sus extensas redes la gente está aprendiendo a pensar, a hacer balances. Además, ya no juegan en el mismo terreno de solo partidos, de sus mismos grupos, eslóganes, campaña sucia, campaña negativa y otras. No se saben enfrentar con quienes no usan nada de sus tristes y viejas tácticas, que no están buscando verse bien o quedar bien, ya que les sobra capacidad, se les nota, no tiene que comprar o mercadear, son lo que son y se muestran tal cual, esos viejos políticos no entienden sobre no contestar insultos o caer en demagogia barata, No saben debatir ideas. No saben de verdadera política en función del bien común, y el “ladrón juzga por su condición”. Subestiman a este pueblo, al cual por muchos años han pisoteado, engañado, usado, manipulado, robado, anestesiado y confundido.

Pues, sepan, señores alcanforados, que la gente sí los ve, está cansada, harta de su insaciable interés politiquero para permanecer en los poderes, la gente quiere otra cosa, otros modos, otras formas, la gente quiere ver que sus políticos realmente se interesen por el bienestar de Panamá y está dispuesta a votar por eso. Porque nunca han sabido de presencia auténtica, de que la gente ahora es más observadora, pensante y que no les va a dar a nadie un cheque en blanco para que controlen y manipulen el poder. La gente quiere ciudadanos trabajando para ciudadanos y será vigilante de que eso se cumpla. Votará por gente que les permita ser observados por los ciudadanos, que usarán la ley y la Constitución para reclamar de forma correcta y con justicia. La gente ahora tiene el poder de poner y quitar políticos.

Panameño, aduéñate de ese poder, siempre lo has tenido, ahora lo puedes ejercer. ¡Vamos, Panamá!

La autora es psicóloga y docente