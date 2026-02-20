Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El debate sobre el rediseño curricular en Panamá trasciende la simple actualización de contenidos académicos. Se trata, en realidad, de una discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que el país desea construir en un contexto global marcado por la revolución tecnológica, la inteligencia artificial (IA) y las transformaciones geopolíticas del conocimiento. El currículo no solo organiza aprendizajes; también orienta la formación ciudadana, la identidad cultural y las capacidades productivas de una nación. Por ello, cualquier reforma curricular debe vincularse explícitamente con la soberanía educativa y el desarrollo nacional.

En este escenario, la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema educativo panameño representa simultáneamente una oportunidad y un desafío. La IA puede potenciar procesos pedagógicos, facilitar el acceso al conocimiento y preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral altamente tecnificado. Sin embargo, una integración acrítica puede generar dependencia tecnológica, pérdida de autonomía científica y ampliación de brechas sociales si no se acompaña de políticas educativas estratégicas.

Una propuesta curricular alternativa para Panamá debe sustentarse en tres pilares fundamentales: pertinencia global, identidad nacional y desarrollo autónomo. A) La pertinencia global implica formar estudiantes capaces de interactuar con tecnologías emergentes, comprender dinámicas internacionales y participar en la economía del conocimiento. B) La identidad nacional supone fortalecer la historia, la cultura y la diversidad panameña, reconociendo especialmente el aporte de los pueblos originarios y afrodescendientes. C) El desarrollo autónomo, por su parte, exige fomentar capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras que reduzcan la dependencia externa.

Desde esta perspectiva, la alfabetización en inteligencia artificial debe incorporarse progresivamente desde la educación básica. No se trata solo de aprender a usar herramientas digitales, sino de comprender cómo funcionan los algoritmos, cuáles son sus implicaciones éticas, económicas y políticas, y cómo influyen en la vida cotidiana. La educación en IA debe promover pensamiento crítico, responsabilidad digital y conciencia sobre la protección de datos y la soberanía tecnológica.

Asimismo, el currículo debe fortalecer decididamente las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), articulándolas con problemáticas nacionales concretas: sostenibilidad ambiental, logística, desarrollo agrícola, innovación social y diversificación económica. Sin una base científica sólida, Panamá corre el riesgo de convertirse únicamente en consumidor de tecnología extranjera, limitando su capacidad de innovación y desarrollo autónomo.

Paralelamente, el componente humanístico del currículo no puede debilitarse. La filosofía, la historia crítica, la educación cívica y la ética digital son indispensables para formar ciudadanos capaces de reflexionar sobre el impacto social de la tecnología y participar activamente en la vida democrática. La soberanía educativa no solo depende del dominio técnico, sino también de la conciencia histórica y cultural.

Un elemento decisivo en esta transformación curricular es el perfil docente. El docente del siglo XXI debe ser un profesional con competencias pedagógicas avanzadas, alfabetización tecnológica crítica, capacidad investigativa y conciencia sociopolítica. No basta con capacitar al profesorado en el uso instrumental de tecnologías; es necesario fortalecer su formación integral para que pueda contextualizar el conocimiento, interpretar críticamente las políticas educativas y actuar como mediador cultural y científico.

No obstante, la integración de la inteligencia artificial en educación también implica riesgos que deben prevenirse. Entre ellos destacan la ampliación de la brecha digital entre regiones, la subordinación a plataformas tecnológicas extranjeras, la mercantilización educativa y la posible reducción del docente a operador tecnológico. Evitar estos riesgos requiere inversión pública sostenida, regulación adecuada y participación activa de la comunidad educativa.

En síntesis, una propuesta curricular alternativa para Panamá debe concebir la educación como instrumento de soberanía nacional, cohesión social e innovación científica. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para este propósito, siempre que su incorporación responda a un proyecto educativo propio, contextualizado y orientado al desarrollo sostenible del país. Solo así la educación panameña podrá formar ciudadanos capaces de pensar críticamente su realidad, preservar su identidad cultural y construir un futuro tecnológico con autonomía y responsabilidad.

El autor es docente especialista en Ciencias Sociales.