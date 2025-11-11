Prosperidad que permanece: la fuerza de impulsar a otros

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay ideas que parecen simples, pero cambian el destino de naciones enteras: si prosperas a los demás, inevitablemente prosperas tú. Esto no es romanticismo ni caridad; es estrategia. La historia demuestra que ninguna persona, empresa o país ha alcanzado una posición de liderazgo duradera acumulando prosperidad solo para sí mismo.

La prosperidad no se protege encerrándola. La prosperidad se fortalece cuando se multiplica.

Hace más de mil años, Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, reflexionó sobre los beneficios de la paz. Comprendió que la paz no es un concepto moralista, sino una herramienta de prosperidad. Una nación puede tener riquezas, pero sin paz y sin estabilidad, todo se derrumba. Su visión era clara: cuando la seguridad crece, la productividad aumenta; cuando la productividad aumenta, la riqueza se multiplica; y cuando esa riqueza alcanza a más personas, la paz se fortalece.

La prosperidad retenida es inestable. La prosperidad compartida es estratégica.

Cuando una nación o una empresa retiene el crecimiento solo para sí, provoca un efecto contrario al que busca: dependencia, frustración social, migración masiva y fragilidad económica.

Cuando impulsa el crecimiento de otros —socios, proveedores, vecinos o trabajadores— obtiene mercados, estabilidad y permanencia.

Y aquí hay un punto fundamental que casi nadie explica: no se trata de regalar, sino de ayudar a otros a explotar lo bueno que ya tienen.

El desarrollo no consiste en imponer modelos externos, sino en activar el potencial natural de cada lugar:

Si una persona vive en Noruega, su mayor herramienta puede ser una beca universitaria de alto nivel.

Si alguien vive en una región agrícola de África, su mayor herramienta puede ser aprender a aprovechar mejor el agua y multiplicar su producción.

El desarrollo es siempre local; el impulso es externo.

Si eres un país poderoso y ayudas a otro a prosperar, ese país inevitablemente consumirá lo que tú produces, porque él no lo tiene.Cuando una nación ayuda a otra a levantarse, no está perdiendo riqueza: está creando nuevos mercados y nuevos aliados.

Prosperar a los demás incentiva el trabajo inteligente, sostenido por la educación continua y por el desarrollo integral del ser humano. Cuando las personas prosperan, no solo trabajan más: trabajan mejor. Innovan, piensan, crean.

Un pueblo razonablemente próspero produce ingenieros, emprendedores, científicos, creadores y soluciones. Produce estabilidad. Produce avances. Produce paz.

Por eso es un error ver la prosperidad compartida como “ceder poder”.

No se está renunciando a riqueza, sino construyendo influencia.

Las naciones —igual que las personas— se enfrentan a una decisión:

acumular y volverse frágiles, o

multiplicar y volverse permanentes.

Una economía cerrada puede enriquecerse por un tiempo, pero sin aliados fuertes alrededor, tarde o temprano colapsa. Lo mismo ocurre en una organización: si un líder prospera solo él, la estructura se derrumba. Cuando el que está arriba impulsa a los que lo rodean, surge algo que el dinero no puede comprar: lealtad.

La lealtad es el activo más valioso en la geopolítica, en la economía y en los negocios. Nadie defiende una estructura de la cual no recibe beneficio, pero todos defienden aquella que les dio oportunidades.

La prosperidad que se comparte regresa multiplicada. La que se retiene se evapora.

Los recursos naturales se agotan.Los ciclos económicos cambian.Pero hay una riqueza que no tiene límite: el talento humano.

La pobreza frustra talento. La prosperidad lo despierta.

Occidente creció sobre valores muy concretos: trabajo, responsabilidad individual, dignidad humana y libertad. De esa base surgieron la prosperidad, la innovación y la democracia.

Occidente no puede prescindir de la filosofía y la cultura judeocristiana como fundamento de su democracia y su capacidad de fortalecerse a través del bien común.

El autor es ingeniero.