Proyectos Tecno Sociales: nuevo paradigma de incidencia comunitaria desde la UTP

Para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), la participación social constituye un catalizador poderoso para el cambio positivo en nuestras sociedades. A medida que los desafíos sociales se vuelven más complejos, es necesario abordarlos de una manera más creativa e inclusiva, donde el desarrollo tecnológico propicie soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas y promuevan un bienestar más equitativo.

En ese contexto, el Laboratorio de Gestión Empresarial, Emprendimiento e Innovación (LGEEI) del Centro de Investigación Eléctrica, Mecánica y la Industria (CINEMI) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desarrolló una investigación en el marco del Programa Ciudadanía Activa: herramientas para la participación e incidencia de la ciudadanía en los procesos legislativos, impulsado por la Fundación Espacio Cívico. Este trabajo incluyó el estudio de los componentes de ingeniería de proyectos tecno sociales, a partir de propuestas generadas por estudiantes de carreras de ingeniería, desde un enfoque de innovación social y participación ciudadana, fundamentado en la metodología de diálogo de saberes y la técnica de design thinking (pensamiento de diseño).

La generación de proyectos con participación ciudadana y uso de tecnología crea oportunidades para que las comunidades lideren su propio desarrollo, respondiendo a sus realidades y necesidades. A partir de esta premisa surgieron los Proyectos Tecno Sociales, concebidos como espacios de co-creación entre universidad y comunidad. Para ello, se experimentó con 17 grupos de estudiantes de diferentes centros regionales de la UTP, con el fin de fortalecer capacidades en la formulación de proyectos mediante procesos de co-diseño en diversas comunidades del país.

Durante el proceso se realizaron talleres de formación y desarrollo en los que las comunidades compartieron el conocimiento de sus propias realidades, desafíos y necesidades, para validar y legitimar propuestas de soluciones tecnológicas con impacto social. Además, se aplicaron criterios de innovación social como sostenibilidad, impacto, capacidad transformadora, originalidad, iniciativa genuina, replicabilidad y vigencia. Estos criterios fueron evaluados mediante 44 indicadores preestablecidos por el LGEEI.

El estudio evidenció cuatro factores esenciales en la ingeniería de los Proyectos Tecno Sociales:

Procesos de co-creación y co-ejecución de proyectos. Manejo de herramientas de participación ciudadana. Mayor conocimiento de los contextos sociales. Gestión de vínculos entre actores.

Estos resultados permitieron elaborar una guía metodológica con enfoques de innovación social aplicables a proyectos tecno sociales en entornos universitarios.

La autora es doctora en Ingeniería de Proyectos, investigadora y docente en la Universidad Tecnológica de Panamá.