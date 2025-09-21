Puerto Armuelles: la gran apuesta logística que Panamá no puede dejar pasar

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, tiene la oportunidad de convertirse en el proyecto logístico más transformador de Panamá desde la ampliación del Canal. Con aguas profundas naturales de más de 20 metros —capaces de recibir megabuques de 18,000 a 24,000 TEU—, este puerto ofrece una ocasión histórica para atraer inversión extranjera, generar empleo masivo y consolidar al país como el centro logístico más competitivo de América Latina.

Lo más relevante es que el proyecto no requerirá inversión pública. Serán las propias navieras y operadores quienes aporten el 100% del capital, ya sea de forma directa o mediante consorcios. Panamá, por su parte, ofrece el territorio, la ubicación estratégica y la seguridad jurídica de un contrato blindado, y a cambio recibe una participación directa en los beneficios.

Un modelo de negocio claro y transparente

El esquema es simple y contundente:

Concesión de 25 a 30 años, renovable.

Los inversionistas financian, construyen y operan.

Las utilidades se dividen en partes iguales: 50% para Panamá y 50% para los inversionistas, incluyendo no solo la operación portuaria, sino toda la cadena logística: almacenaje, transporte, terrenos vinculados y servicios complementarios.

De esta forma se evita repetir experiencias poco favorables, en las que el país recibió menos de lo que generaba el valor de la tierra arrendada. En Puerto Armuelles, cada dólar derivado de la actividad logística estará contemplado en el contrato.

Carga rápida y competitividad continental

Hoy el ferrocarril transístmico mueve entre 300,000 y 500,000 contenedores al año. Con Puerto Armuelles, Panamá podría duplicar esa cifra de inmediato, alcanzando entre 600,000 y 1 millón de TEU en carga rápida terrestre.

A mediano plazo, ambos corredores juntos podrían mover entre 2 y 2.5 millones de TEU anuales. En un horizonte de 10 años, Panamá tendría la capacidad de superar los 3 millones de contenedores, una cifra mayor a la proyectada por Perú con Chancay o por México con su corredor transístmico.

La ventaja geográfica es clara: el tramo terrestre entre Armuelles y la Laguna de Chiriquí mide apenas 60 a 70 kilómetros. Es un corredor mucho más corto y eficiente que el de México (300 km) y complementa al Canal de Panamá al ofrecer un carril adicional de carga rápida.

Empleo y desarrollo regional

El impacto social será inmediato. La fase de construcción generará entre 3,000 y 5,000 empleos directos, mientras que la operación permanente abrirá al menos 1,500 plazas estables. A ello se sumarán miles de empleos indirectos en transporte, comercio, hotelería, agroindustria y servicios.

La provincia de Chiriquí, históricamente marginada de la dinámica logística, se convertiría en un polo de desarrollo global. El beneficio no se limitará a la región: la economía nacional en su conjunto se fortalecerá al integrar al interior en la cadena de valor mundial.

Un proyecto país

Puerto Armuelles no compite con el Canal, sino que lo complementa. Brinda un espacio exclusivo para megabuques que no siempre pueden cruzar por las esclusas y asegura un corredor alternativo en tiempos de sequía o congestión.

El negocio es redondo: el usuario invierte, el usuario utiliza y el usuario garantiza la carga. Panamá gana la mitad de todo, sin poner un dólar, mientras crea empleo, atrae inversión y reafirma su rol como plataforma marítima y logística de las Américas.

En un contexto internacional donde México y Perú avanzan en proyectos logísticos de gran escala, Panamá tiene la posibilidad de adelantarse con una jugada estratégica: transformar Puerto Armuelles en el segundo pilar logístico del país.

La decisión es clara: no se trata de si Panamá puede hacerlo, sino de cuándo dará el paso.

El autor es ingeniero electromecánico.