Puerto Armuelles: una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo logístico, energético y turístico del occidente panameño

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión

El desarrollo del Puerto Armuelles representa una oportunidad clave para dinamizar el occidente del país, fortalecer la red logística nacional y potenciar actividades económicas complementarias como los servicios marítimos auxiliares, el turismo náutico y el cabotaje.

Desde la Cámara Marítima de Panamá (CMP) valoramos positivamente el impulso institucional que se viene dando a esta infraestructura y, en ese marco, hemos compartido recomendaciones técnicas orientadas a maximizar su impacto económico, social y estratégico.

Un ecosistema logístico integral Más allá de su función como terminal de carga, Puerto Armuelles puede consolidarse como un ecosistema logístico completo.

La CMP ha sugerido que, desde su planificación, se contemplen espacios que permitan la integración formal de la Industria Marítima Auxiliar (IMAS), tales como:

• Abastecimiento de combustibles

• Reparaciones y mantenimientos a flote y submarinos

• Avituallamiento “Ship chandler” (Suministro de repuestos y provisiones)

• Cambio de tripulaciones

• Servicio de remolcadores y asistencia portuaria

La formalización adecuada de estas actividades permitiría atraer mayor movimiento de buques a la zona y generar empleos alternos y permanentes en la región.

Asimismo, esta industria debería contar con un espacio dentro de las 35 o 40 hectáreas recientemente entregadas por ANATI a la AMP, promoviendo que el sector privado se involucre activamente en el desarrollo de infraestructura vinculada a actividades logísticas y marítimas auxiliares. Destinar áreas específicas para bodegas, patios operativos, talleres, oficinas y servicios técnicos permitiría estructurar un ecosistema ordenado y competitivo, incentivando inversión privada y desarrollo sostenible.

De igual forma, el acceso al puerto debe manejarse bajo un esquema organizado, donde las empresas puedan:

• Agendar espacios de muelle con anticipación.

• Operar bajo protocolos claramente definidos.

• Cumplir estándares de seguridad y normativa ambiental. Un sistema de programación estructurado permitirá operaciones ordenadas, seguras y eficientes, fortaleciendo la confianza de los usuarios y posicionando a Puerto Armuelles como un nodo logístico atractivo.

*Cabotaje y conectividad nacional* Puerto Armuelles también puede convertirse en plataforma para promover el cabotaje nacional, facilitando el transporte de mercancías entre provincias y países vecinos, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la integración económica regional.

Impulsar el cabotaje contribuiría a:

• Descongestionar vías terrestres.

• Reducir la huella de carbono del transporte interno.

• Generar nuevas rutas comerciales dentro del territorio nacional.

*Infraestructura moderna y estándares internacionales* La CMP ha destacado la importancia de acompañar el desarrollo del puerto con:

• Infraestructura vial eficiente

• Espacios operativos para empresas auxiliares

• Certificaciones internacionales de seguridad Esto permitirá consolidar un puerto moderno, competitivo y alineado con mejores prácticas internacionales.

Adicionalmente, se debe fortalecer la infraestructura energética de la zona. Es fundamental robustecer la subestación eléctrica para poder ofrecer energía en muelle (shore power), permitiendo que los buques apaguen sus generadores mientras están atracados.

El suministro de shore power: • Reduce emisiones de carbono. • Disminuye contaminación acústica.

• Mejora la calidad ambiental para la comunidad.

• Alinea el puerto con estándares internacionales de sostenibilidad.

*Impulso al turismo náutico y crucerístico

* Puerto Armuelles tiene potencial para desarrollar el turismo náutico como complemento del modelo portuario. Se propone trabajar en:

• Facilidades para recepción de yates y mega yates. • Infraestructura para cruceros boutique o de menor escala.

• Servicios especializados para tripulaciones y pasajeros.

• Desarrollo urbano, gastronómico y hotelero que fortalezca el destino.

El visitante de yates y cruceros dinamiza restaurantes, hoteles, transporte y comercio local, multiplicando el impacto económico regional.

*Propuesta de designación oficial de zona de abastecimiento* La Cámara Marítima de Panamá ha planteado la importancia de impulsar, la designación oficial de una zona de abastecimiento de combustible para buques en el área de:

• Puerto Armuelles (Chiriquí)

• Chiriquí Grande (Bocas del Toro) Ambas provincias comparten un área de fondeo que cuenta con el calado necesario para atender incluso buques tipo VLCC.

Actualmente, estas zonas ya reciben operaciones de trasiego y STS (Ship-to-Ship), lo que demuestra actividad real y potencial de crecimiento. La formalización de esta zona permitiría:

• Atraer mayor número de buques.

• Generar empleos directos e indirectos. • Fortalecer la competitividad marítima nacional.

• Brindar certeza regulatoria y ambiental.

*Herramientas innovadoras para acelerar el impacto social* La CMP también considera oportuno explorar mecanismos como el modelo de “Obras por Impuestos”, que Perú ha venido implementando con resultados positivos en infraestructura regional.

Este esquema permitiría que empresas privadas ejecuten proyectos sociales, ambientales o de infraestructura en la región, descontando dichas inversiones de obligaciones tributarias, acelerando el impacto del desarrollo portuario en las comunidades.

Puerto Armuelles puede convertirse en un modelo nacional que combine logística, energía, cabotaje, turismo náutico, sostenibilidad ambiental y generación de empleo regional. Desde la Cámara Marítima de Panamá reiteramos nuestra disposición de aportar experiencia técnica y acompañar estos esfuerzos para consolidar al occidente del país como un nuevo polo estratégico del sector marítimo panameño.

El autor es presidente de la Cámara Marítima de Panamá.