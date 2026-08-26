¿Qué dirían los Mártires?

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Nos hemos pasado seis décadas envolviéndolos en bronce, bautizando avenidas y encendiendo velas con la solemnidad del que cumple un trámite. Les llamamos héroes de la patria con una retórica inflada y edulcorada. Si Ascanio o cualquiera de aquellos caídos caminaran hoy por Calle 50 o San Felipe, pedirían regresar de inmediato a 1964 para no presenciar la triste paradoja en la que fue transformado su enorme sacrificio.

Nos gusta asumir que la historia terminó en diciembre de 1999, cuando se desmantelaron bases militares y se recibió el Canal. Misión cumplida, bajen el telón. Exinstitutor y estudiante de la Escuela Profesional, Ascanio no dudó en arriesgar la vida para rescatar a los heridos antes de caer asesinado. Marcharon porque no toleraban una frontera colonial en su suelo; entendían que la dignidad no se negocia, no se alquila ni se liquida en cuotas. Creían en la soberanía como una postura de espina dorsal, no como un eslogan publicitario para vender marcas patrióticas.

Si los mártires levantaran la cabeza, no se deslumbrarían con los rascacielos. Les escandalizaría la pasmosa vigencia de la servidumbre mental. Esa doble moral gubernamental que derrocha una candidez enternecedora ante los delegados del movimiento MAGA que desembarcan desde Washington, mientras se reserva la bravuconería, el exabrupto y el desprecio para el consumo interno y para cualquiera que sea adversario en casa.

Bastó que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, llegara al país para endilgar el más descarado bautizo mediático: la invención de un “ministro de Defensa” en una nación que abolió el ejército hace más de tres décadas. Al rebautizar el puesto de Frank Ábrego, la retórica del Pentágono recurre a la posverdad pura, fabricando un imaginario y una entelequia militar donde solo hay policía. De dron y granada. Es trágica la fantasía extranjera, pero peor es el aplauso sumiso de una élite local sin celo republicano y constitucional. Una fascinación reverencial por el patrón del norte que insiste en ignorar nuestra arquitectura legal para tratar a Panamá como una simple guarnición de su mapa táctico.

Para adormecer semejante afrenta a la soberanía, la diplomacia criolla echa mano de su cataplasma del Memorando de Entendimiento (MoU), el verdadero mentolato del protectorado moderno. ¿Que nos inventan ministerios desde afuera o exigen libertades operativas sobre la vía interoceánica? Se le unta un MoU, como margarina al pan de pueblo. Es el ungüento perfecto porque no resuelve la subordinación ni protege la autodeterminación, pero refresca el ambiente, adormece el debate y permite posar sonrientes para la foto oficial.

El respeto estricto al Tratado de Neutralidad del Canal y a la Constitución debe aplicarse con firmeza categórica y no con tibiezas diplomáticas. Ese tratado no se concibió como una puerta trasera para la injerencia ni como patente de corso para entelequias militares, sino como la garantía internacional de que el Canal permanecerá siempre neutral, pacífico y bajo la absoluta e indiscutible soberanía de Panamá. Permitir que voceros externos reinterpreten a su antojo los textos o inventen figuras inexistentes vacía de contenido el tratado y pone en riesgo la neutralidad real que costó tanto consolidar.

Si los jóvenes de 1964 se pararan frente al país hoy, repudiarían, con rabia y desprecio, a esa élite de colonizados mentales, siempre lista para arrodillarse. Recordarían que recuperar el suelo era apenas la mitad del trabajo. Dirían que desgarrar la bandera en Balboa dolió en 1964, pero que duele bastante más ver a esa clase gobernante validar fantasías belicistas ajenas y untar la dignidad con mentolato legal para aplaudir la tutela extranjera.

El autor es filólogo y periodista.