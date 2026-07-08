¿Qué hace que una ciudad siga siendo ciudad?

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Las ciudades no suelen morir de un solo golpe. Se deshacen lentamente, cuando las relaciones que las sostienen dejan de ser continuas. Una ciudad puede sobrevivir a un sismo devastador y desaparecer como comunidad; también puede mantener intactos sus monumentos y avenidas mientras pierde, de forma silenciosa, el pulso invisible que la hacía funcionar.

Cada generación de urbanistas ha tenido su gran pregunta. En los años sesenta y setenta del siglo XX nos obsesionó cómo planificar el crecimiento desbocado de las periferias. Décadas más tarde, el debate giró, con acierto, hacia la sostenibilidad, la movilidad limpia, la recuperación de los centros históricos y la resiliencia frente al cambio climático. Cada una de estas corrientes enriqueció nuestra comprensión del fenómeno urbano y aportó herramientas indispensables para enfrentar desafíos concretos. Sin embargo, en pleno 2026, hay una pregunta matriz que rara vez formulamos de manera explícita y que las crisis actuales nos arrojan a la cara: ¿qué permite que una ciudad cambie, resista y sobreviva sin dejar de funcionar como tal?

Para comenzar a responderla, es necesario aproximarse a un concepto esquivo pero fundamental: la continuidad urbana. Aunque guarda una estrecha relación con nociones consolidadas como resiliencia, adaptabilidad o persistencia, la continuidad pone el foco en una dimensión distinta. No es la inercia estática de las formas ni la mera flexibilidad funcional ante un impacto; es la preservación del hilo conductor del sistema —su conectividad estructural, su memoria colectiva, su soporte ecológico y su cohesión social— mientras sus componentes físicos y económicos se transforman radicalmente. La continuidad no es el contrario del cambio; es la condición que hace posible que el cambio no destruya la ciudad.

Para entenderlo, resulta útil pensar en la ciudad como un tejido vivo. Cambiar un hilo, remendar una sección o alterar el color del hilado no destruye la tela. Por el contrario, un tejido saludable se adapta y se repara constantemente. Sin embargo, cuando se rompen demasiadas conexiones simultáneas, la estructura pierde su integridad y la tela deja de sostenerse. La continuidad es esa propiedad emergente del sistema que mantiene la coherencia del diseño total a pesar de la mutación constante de sus partes.

Si aceptamos que la continuidad constituye una propiedad vital del sistema urbano, la siguiente pregunta se vuelve inevitable: ¿qué fuerzas contemporáneas tienden a romper este tejido? Aunque las amenazas son numerosas y complejas, hoy pueden agruparse en cuatro grandes categorías que ponen a prueba nuestra capacidad de permanecer.

El primer frente es el colapso térmico provocado por el cambio climático. El fenómeno de la isla de calor urbana ya no puede ser analizado como una anomalía veraniega, sino como un factor de expulsión biológica. Una ciudad que se vuelve térmicamente invivible a las dos de la tarde rompe la continuidad de su vida pública: el ciudadano se ve obligado a abandonar la calle, privatizando el tejido social en burbujas dotadas de aire acondicionado y atomizando los colectivos humanos.

El segundo factor es la vulnerabilidad ante desastres naturales. Catástrofes como el histórico terremoto de La Guaira evidencian la fragilidad de las infraestructuras ultra-centralizadas. Cuando las grandes redes de energía o agua colapsan de golpe, la continuidad operativa se interrumpe y la memoria social se fractura, sumiendo a comunidades enteras en una desconexión que a menudo se vuelve permanente.

A estas fuerzas físicas se suma la demostración de la pavorosa capacidad destructiva de la guerra moderna y asimétrica. Los conflictos contemporáneos revelan que el hábitat civil —las redes de servicios, las escuelas, los centros de salud, los centros de culto— se ha convertido en el principal objetivo estratégico. Esta violencia no busca únicamente derrotar a un ejército en el frente; su objetivo real es desmantelar de raíz la continuidad operativa de la vida civil organizada, convirtiendo el territorio en un espacio inhabitable.

Finalmente, el cuarto frente se libra en el plano de la fragmentación social y la disputa por el acceso a la centralidad. Las tensiones en torno a la densificación residencial y la cercanía a las fuentes de empleo e infraestructura han polarizado el debate público. En las redes sociales, los chats comunitarios y las asociaciones vecinales se observa una fractura latente. Muchas comunidades locales se oponen a los nuevos proyectos porque perciben amenazas reales a su calidad de vida y al arraigo de sus barrios. Del otro lado, existen sectores que promueven una desregulación total, impulsando una densificación desmedida que degenera en especulación financiera, convirtiendo el suelo en un mero activo abstracto y expulsando a los residentes históricos. Ambas posiciones, cuando se absolutizan, dificultan la construcción de acuerdos y quiebran la continuidad del pacto social.

Frente a este escenario, la planificación tradicional, entendida como un ejercicio puramente normativo de planos y zonificaciones, se muestra insuficiente. Evaluar la ciudad de forma sectorial —un proyecto de transporte por aquí, una normativa ambiental por allá— ya no basta. Necesitamos una gestión urbana activa que entienda que las decisiones de diseño y mercado deben evaluarse por su impacto sobre la continuidad del sistema. Esta mirada nos obliga, además, a romper con los límites administrativos: la continuidad de una ciudad no termina en su perímetro edificado; depende intrínsecamente de la continuidad ecológica de la cuenca, el corredor biológico y la región geográfica que la sostiene.

La historia del urbanismo ha estudiado a fondo cómo hacer crecer las ciudades, cómo hacerlas más eficientes y cómo hacerlas más sostenibles. Quizá el próximo desafío, el más ambicioso de nuestra época, sea comprender cómo permitir que cambien sin perder la continuidad que las mantiene vivas. Porque una buena ciudad no es aquella que nunca cambia, ni aquella que se pretende invulnerable a las crisis. Es aquella que sabe transformarse, resistir y reconstruirse sin romper aquello que la hace ciudad.

El autor es arquitecto y urbanista.