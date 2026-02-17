¿Qué haría mañana la LNB si declaran inconstitucional la lotería electrónica?

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Este es el momento para tomar acciones que permitan a la LNB enfrentar un futuro cambiante, fortaleciendo sus capacidades operativas para no quedar desprotegida ni sumida en la obsolescencia tecnológica.

La lotería tradicional, un activo cultural en riesgo

La LNB, creada por la Ley de 1914, fue instituida con una misión clara: financiar programas de salud, educación y asistencia social para la población más vulnerable. Más de un siglo después, el marco legal y operativo no se ha adaptado ni al entorno tecnológico ni a la complejidad económica actual.

En los últimos años, las devoluciones de la lotería tradicional han bordeado el 35%, mientras el mercado se fragmenta entre la venta clandestina y la lotería electrónica. Cada venta clandestina realizada es una consulta médica que no se atiende, un albergue que no se construye, un ingreso que no llega al billetero.

Hacia una Lotería con propósito: valor social y económico

La propuesta no se limita a corregir un contrato cuestionado, sino a refundar la operación de la LNB sobre un modelo de “Lotería con Propósito”:

– Contar con una Lotería con Propósito puede seguir siendo un puente entre generaciones, una plataforma de inclusión y una herramienta para reducir desigualdades; un ejemplo clave de modernización responsable.– Reinvertir en una cadena de valor social, económica, endógena y escalable.– Fortalecer el sistema productivo de la institución y organizar su cadena de distribución.– Transformar el juego de azar en un motor de bienestar, donde cada billete vendido se traduzca en medicinas, programas para adultos mayores y oportunidades de empleo juvenil.– Los billeteros deben dejar de ser vistos solo como vendedores y pasar a ser “agentes sociales”, integrados en círculos virtuosos productivos, con formación, inclusión y corresponsabilidad.

Factores internos que frenan a la LNB

Desorganización de la cadena de distribución: por diseño jurídico, los billeteros constituyen el canal de distribución; sin embargo, su condición de independientes los mantiene desarticulados de la misión central de la LNB. Esto genera:

– Falta de control y trazabilidad de las ventas.– Pérdida de oportunidades que aumenten la capacidad de la misión central de la LNB.– Incapacidad de gestionar información en tiempo real para la toma de decisiones.

Organizar esta cadena implica pasar de un canal atomizado, indirecto y no convencional a una red estructurada sobre las 23 agencias de la LNB, con nodos, redes y mecanismos de coordinación que preserven su independencia, aumentando su eficiencia.

Déficit de conocimiento técnico sobre lotería electrónica: el actual acuerdo de lotería electrónica evidencia un déficit técnico en su concepción y negociación. Un contrato bien estructurado, alineado con estándares internacionales de juego y tecnología, podría estar hoy conviviendo positivamente con la lotería tradicional, en lugar de ser objeto de controversia jurídica y financiera.

Factores externos: competencia erosiva y conflicto jurídico

La venta de lotería clandestina es el factor más corrosivo para la lotería tradicional. Aprovecha vacíos de control y la lentitud de la acción penal, capturando así una parte significativa del mercado sin aportar nada al fin benéfico de la LNB.

Acuerdo de operación para la lotería electrónica: el acuerdo vigente, además de su posible inconstitucionalidad, ha generado:

– Riesgo financiero directo para la LNB.– Distorsión del ecosistema de la lotería tradicional.– Incertidumbre para los más de 15,000 billeteros que conforman el canal de distribución.

La combinación de un mercado ilegal robusto y un contrato de lotería electrónica defectuoso y regresivo pone en riesgo la sostenibilidad futura de la institución.

Modernización, transparencia y reorganización: de la crisis a la oportunidad

La LNB tiene un deber fiduciario: administrar con diligencia los activos de la institución y preservar su estabilidad financiera. Esto implica presentar opciones alternativas claras, viables y técnicamente robustas, que fortalezcan a la vez el componente humano y el impacto social de la LNB.

Estrategias de solución según el desenlace jurídico

De persistir la falta de pronunciamiento judicial:

– Redefinir el modelo de relación comercial y de riesgos.– Alinear el contrato con estándares globales de lotería electrónica.– Blindar financieramente a la LNB para evitar pasivos imprevistos.

No se trata de “apagar” la lotería electrónica, sino de corregir sus bases para que genere valor y no conflicto.

Si el contrato es declarado inconstitucional, se abren dos grandes opciones estratégicas, ambas bajo un sistema híbrido:

1) Ecosistema híbrido compartido. La lotería tradicional queda bajo administración integral de la LNB, mientras la lotería electrónica es operada por un tercero privado, seleccionado mediante licitación pública transparente. El contrato debe alinearse estrictamente con estándares internacionales (WLA, GLI, etc.), equilibrando riesgo, inversión y beneficio directo para la LNB, con mecanismos claros de salida ante contingencias.

2) Ecosistema híbrido propio. Requiere inversión significativa en tecnología y talento. Mantiene y potencia la identidad de la lotería tradicional integrando la lotería electrónica y otros juegos instantáneos (tipo raspa y gana), así como plataformas digitales propias, impulsando la automatización de procesos (RPA), el uso de infraestructura en la nube y sistemas centralizados.

Un sistema propio debe unificar la operación en una plataforma central que permita una trazabilidad completa de números, ventas y premios, mejorando la coordinación operativa, así como controles robustos contra fraude e información en tiempo real para la toma de decisiones.

Billeteros: de canal disperso a columna vertebral organizada

La selección de billeteros responde a criterios socioeconómicos que priorizan a personas con necesidad de generar ingresos, lo cual es coherente con la misión de la LNB. Esto les otorga un rol social extraordinario que hoy está desaprovechado.

En ambos modelos híbridos es indispensable:

La capacitación del titular de la libreta o de un familiar directo para el manejo de la tecnología y nociones de servicio al cliente. La organización de la red de billeteros en nodos y redes vinculados a las 23 agencias para generar economías de escala. La conversión de los billeteros en agentes sociales capaces de liderar iniciativas productivas propias o asociadas con empresas del sector privado u ONG, y ser voceros del impacto social de la lotería.

Fortalecer al billetero no es un costo, es una inversión social en el núcleo humano de la LNB.

Resumen

La LNB enfrenta una coyuntura crítica y existencial: un contrato cuestionado, un mercado clandestino expansivo y una lotería tradicional desactualizada. La respuesta debe ser un programa de modernización y transparencia que proteja la identidad cultural de la lotería. Un ecosistema híbrido, combinado con una red de billeteros organizada, puede transformar a la LNB en un modelo regional con “Marca País” de Lotería con Propósito. La verdadera innovación no consiste en reemplazar personas por sistemas, sino en alinear la tecnología con la dignidad. La decisión de actuar corresponde a las autoridades gubernamentales y a la dirección de la institución.

El autor especialista en sistemas de lotería pública y s consultor principal de DSH Consultores Asociados.