Qué pasará en Colombia

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En agosto del año pasado, compartí mi apreciación sobre la situación política en nuestro vecino inmediato del sur. En lo personal, tengo muchas razones para darle seguimiento a la política de la bella Colombia, que incluyen familiares, empresariales, amicales y de servicio. En el último año he tenido la oportunidad de visitarla en varias ocasiones y su política es fascinante.

Estamos en la “recta final”, como dirían en el mundo hípico, de una contienda electoral que ha tenido desde asesinatos de candidatos hasta la unión de algunos que jamás nadie se hubiera imaginado que podrían caminar juntos. Este domingo se celebrarán las elecciones para, posiblemente, elegir a quien dirigirá los destinos de uno de los países más grandes de Suramérica. Y digo posiblemente, pues existe la posibilidad de que haya ganador en la “primera vuelta”.

Las encuestas que se han estado publicando reflejan una fuerte intención de voto hacia el candidato que se pudiera identificar como el continuismo del actual presidente y, por el otro, a una extrema derecha cuyos antecedentes tampoco son los más cristalinos que se puedan tener. Uno se presenta ofreciendo mejores condiciones para el “mentado pueblo” y el otro una firmeza para rescatar al país de la inseguridad y el narcotráfico, entre otras cosas.

Hay otros candidatos en el espectro, pero sinceramente no les veo tantas oportunidades de pasar a segunda vuelta. La que va de tercera tiene buena proyección, pero cometió el mismo error de muchos amigos: pensar que el expresidente Uribe seguía teniendo la popularidad de otrora. Parecido al convicto de acá, tiene un 20%-25% de las preferencias de muchos, que recuerdan su lucha en favor de la seguridad, pero que, al igual que otros, olvidó las necesidades de la mayoría, que es la que pone presidentes.

Y fue allí donde se concentró el hoy presidente y su candidato: en llenar de prebendas a esa masa que se siente excluida y sin mucho apoyo. Regalando lo que tiene y lo que no tiene, es fácil hacer campaña, pero difícil gobernar. Hoy ven con preocupación que la que es acompañada por ese expresidente se ha venido desinflando e incluso ha ido a tocar más puertas de centro y de centroizquierda para ver si logran volver a sumar. De hecho, su “fórmula”, como se le llama en Colombia a los candidatos a vicepresidente, está muy alejada de la derecha y más bien se le puede ubicar en un sector de centroizquierda.

Ahora se quejan de que el susodicho se les ha soltado de la mano para hablar de lo que muchos sabían y preocupándose más por su posible candidatura a la alcaldía de la capital que por seguir en un barco que hace aguas. Mala estrategia y peores jugadas.

Mientras tanto, a quien veo como el posible contrincante de quien no ha dejado de liderar las encuestas, si bien es cierto tiene un pasado tan oscuro como “boca de lobo” y les está hablando no solo a los que más tienen, le está haciendo sonar los oídos a una clase media influyente con un discurso casi que robado del expresidente mencionado con anterioridad. Se viste bien, habla bien y se proyecta aún mejor.

Quien lidera cómodamente se siente ganador. Esa es una de las desventajas que le veo. Sabe que ha ido en crecimiento, pero “desde mi balcón” es mucho más inclinado a la izquierda que el actual presidente. Eso fue lo que encendió todas las alarmas en Colombia. Su forma de vestir deja bastante que desear y su forma de hablar dista mucho de ser la de un líder convincente, pero, igual que en otras partes del mundoopi, le está hablando al pueblo en el idioma que ellos quieren y saben escuchar.

Siento que no habrá un ganador directo y que la segunda vuelta se dará entre el de extrema izquierda y el de extrema derecha; y sigue el péndulo...

Quizás lo que escribo puede que no le guste a la mayoría de mis amigos, pero siento que ninguna de las dos opciones le conviene a ese hermano y sufrido país.

Ojalá el Todopoderoso los acompañe este fin de semana y elijan al que menos daño haga.

El autor es dirigente cívico y analista político.