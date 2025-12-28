¿Qué significa en cifras macroeconómicas la apertura de la mina?

Exclusivo Suscriptores

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha publicado proyecciones a la baja de crecimiento para Panamá. Según el balance más reciente, la economía crecería 3.8% en 2025 y 3.7% en 2026, por debajo de las estimaciones previas del organismo, que proyectaban 4.2% para 2025 y 4.8% para 2026, entre agosto y octubre del año pasado.

¿Por qué necesitamos crecer económicamente y cuál es su importancia?

El PIB, por ejemplo, mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un período -normalmente un año— en una economía. Se calcula trimestralmente, aunque el dato que se utiliza para medir el tamaño de una economía —y realizar comparaciones entre países— es el PIB anual. Así, en 2011, Panamá experimentó un crecimiento del PIB cercano al 11.5%, impactando de manera favorable en una baja tasa de desempleo total, que estuvo alrededor del 4.3%, según el INEC.

Diríamos que un país está creciendo económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta, es decir, cuando el PIB de un año es mayor que el del año anterior. Esto significa que se incrementan, de forma general, tanto el consumo como el gasto y la inversión; por el contrario, cuando el PIB disminuye, cae el consumo y se reduce el empleo y la inversión.

Y si la mina abre, ¿cuál sería su impacto sobre la economía?

Lo primero es que generaría una variación positiva del PIB y cifras considerables en el crecimiento económico, impactando de manera directa las inversiones. Se recuperaría la confianza de las calificadoras de riesgo, se incrementaría la IED, disminuiría significativamente la tasa de desempleo y se fortalecería la variable que mide el gasto en consumo anual.

Por ejemplo, analicemos el PIB anual. Según estudios de Indesa, Minera Panamá aportó durante sus años de producción un promedio de 4.5% del PIB nacional anual. En consecuencia, con la reapertura de esta actividad económica industrial, según las proyecciones estimadas, el impacto sería de 4.0% o más, y las proyecciones de crecimiento para Panamá al cierre de 2026 mejorarían de 3.7% a entre 6.5% y 7.0%, superando cualquier expectativa regional e incluso el crecimiento promedio de América Latina.

En materia de plazas de trabajo, se recuperarían más de 54 mil empleos formales, entre directos, indirectos e inducidos, impactando de manera favorable la tasa de desocupación —que actualmente ronda el 10.5%— y reduciéndola a cerca del 8%.

“Si bien la mina tenía unos 7,000 empleados directos, el impacto se expandió a más de 38,000 empleos adicionales por efectos indirectos e inducidos en la economía. Los sectores con mayor afectación incluyen el comercio (alquileres y vehículos), agropecuario, construcción, industria manufacturera, logística y servicios bancarios”, según cifras del INEC e Indesa.

En cuanto al consumo, el cierre impactó 54 mil salarios formales, generando una contracción anual estimada en 648 millones de dólares, además de afectar a más de 200 proveedores que adquirían bienes y servicios en el mercado nacional, por un monto promedio anual de 230 millones de dólares.

Sumado a lo anterior, el MEF dejó de percibir 180.7 millones de dólares anuales en concepto de impuesto sobre la renta, y la Caja de Seguro Social más de 120 millones de dólares por cuota obrero-patronal.

Indudablemente, la reapertura de esta actividad económica, en términos de productividad, significaría más de 1,200 millones de dólares anuales, considerando salarios, consumo, recaudación fiscal y capitalización de los sistemas de seguridad social.

¿Qué sucede cuando aumenta el PIB anual de un país, baja la tasa de desocupación y crece el gasto del consumidor?

La economía es evaluada de mejor forma, pues se trata de una expansión saludable —mayor producción, inversión y consumo— que se traduce en la creación de nuevos empleos, mejora del poder adquisitivo y crecimiento beneficioso para todos los sectores, impulsado por una mayor demanda de bienes y servicios y mayor inversión extranjera directa.

Esto ocurre porque hay más salarios en la economía formal, aumenta el consumo, mejora el bienestar de las familias y crecen los ingresos fiscales.

Es decir, a criterio de las calificadoras de riesgo, la economía se vuelve más saludable. Recordemos que Panamá perdió el grado de inversión ante Fitch Ratings en marzo de 2024, y que otras calificadoras como S&P y Moody’s redujeron su calificación y advirtieron sobre riesgos inminentes para la economía. Esta pérdida implicó un aumento significativo en las tasas de interés, mayor riesgo para los inversionistas, salida de capitales y mayores dificultades para acceder a créditos personales y comerciales.

Con la apertura de la mina, no cabe duda de que, a criterio de las calificadoras, Panamá podría recuperar una perspectiva positiva o estable y mejorar su índice de competitividad global.

¿Qué incidencia tiene en la economía la inversión extranjera directa?

La IED tiene un impacto macroeconómico relevante, ya que actúa como motor de crecimiento al inyectar capital, generar empleos, estimular la competitividad y facilitar la transferencia de nuevas tecnologías, elevando la productividad.

Tras la pandemia y el cierre de la mina, Panamá perdió su posición como principal receptor de capital extranjero en la región. Mientras en 2018 se reportaron 5,548 millones de dólares en IED, para 2023-2024 la cifra cayó a 2,300 millones de dólares, una reducción significativa.

Desde entonces, Panamá ha sido superado ampliamente por Costa Rica y República Dominicana como principales captadores de IED en Centroamérica y el Caribe.

En consecuencia, recuperar la confianza es clave. Si el objetivo para 2026 es proyectar una economía saludable, reducir el desempleo, frenar el alza de tasas de interés y atraer más IED, la reapertura de la mina tendría un impacto positivo sobre estos indicadores y sobre otras inversiones públicas y privadas.

Corresponderá al Gobierno Nacional actuar con prudencia y transparencia, adoptando decisiones que la Constitución permite, siempre salvaguardando los mejores intereses de la Nación.

El autor es exministro de Trabajo.