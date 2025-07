¿Qué sigue?

Exclusivo Suscriptores

Tanto en lo privado como en lo público, el ejercicio administrativo de lo diario nos consume, siendo precisamente ese enfoque —algunas veces hasta enfermizo— en lo cotidiano lo que nos lleva a alejarnos de las metas a largo plazo, que a la postre repercuten en pérdidas monetarias y financieras.

De allí la suprema importancia de tener un plan: una programación clara que permita, en el tiempo, cumplir con los hitos proyectados, siempre vinculándolos a indicadores apropiados y trabajando con gran ahínco en la ejecución que llevará a los resultados anhelados.

Un país, en este sentido, no es muy diferente a una empresa. Con eso dicho, debo reconocer que los principios básicos de la administración empresarial son difíciles de implementar cuando se trata de padres de familia desesperados porque la educación de sus hijos está amenazada o porque el sustento al cual estaban acostumbrados se ve amenazado ante la pérdida de la oportunidad laboral.

El mundo vive momentos de tensión inesperados, ante las decisiones que está implementando el gobierno de los Estados Unidos de América en su esfuerzo por aislar a dicho país a través de barreras arancelarias impuestas a sus principales socios comerciales.

En cuestión de algunas semanas —el 1.º de agosto, para ser precisos— el intercambio comercial del planeta se verá afectado como no había ocurrido en un siglo, especialmente en países como México y la Comunidad Europea, que deberán tomar decisiones trascendentales en el giro de sus relaciones con el coloso del norte.

Panamá no ha escapado a las presiones que genera el liderazgo de Donald J. Trump, aunque en nuestro caso la incomodidad ha sido tanto más delicada porque la conversación ha rondado el uso del activo más importante que tenemos: el Canal de Panamá y su administración en manos panameñas.

Pero en ese mar de incertidumbre mundial, hay acciones que, por más conflictivas que hayan sido, no solo están rindiendo resultados positivos, sino que siembran semillas de esperanza para que nos atrevamos a programar a nivel macroeconómico, apostando a que los planes quinquenales que se presentan a más tardar cada diciembre del año en que elegimos nuevos gobernantes, pasen a ser reportes de actualización y seguimiento a un plan país de 50 años.

La aprobación y posterior sanción de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social era un pendiente administrativo que, de no haberse confrontado, hubiera creado la más profunda crisis social en la memoria reciente, ya que las pensiones de miles de panameños hoy no se estarían pagando. ¿Puede ser mejorada la Ley 462? Desconozco algo hecho por seres humanos que no pueda ser perfeccionado, pero el espíritu de sensatez y de apego a lo técnico debe imperar en las futuras conversaciones que se puedan tener sobre el tema.

Con la ley de la Caja de Seguro Social avanzamos como nación hacia esa tan necesaria planificación que, a la postre, es la que puede garantizar el mejor uso posible de los recursos a través de políticas públicas medibles.

Y es precisamente en esa dirección de planificación donde lo que sigue es entender, escuchar y proponer la interacción entre muchos actores en el escenario de la industria minera, así como la implementación de proveeduría de agua para el funcionamiento del Canal de Panamá y para el consumo humano.

Si bien se han vivido momentos tensos con el manejo de temas altamente complejos como la zozobra en Bocas del Toro o la reciente huelga docente, es importante hacer el alto para regocijarnos al menos por unos minutos por la salida de una lista que nos limitaba como destino atractivo a inversionistas internacionales, así como por el espaldarazo que dio la calificadora de riesgo Moody’s, manteniendo el grado de inversión para un país que lo tiene todo, pero que ha fallado en planificación y ejecución por ya casi dos décadas.

¿Qué sigue? Alejarnos de los discursos que nos polarizan, creando un ambiente nocivo para el intercambio de ideas. Sigue darle rienda suelta a la creatividad, pero con intención de acciones programáticas, no improvisadas, y bien estudiadas, que lleven a la creación de bienestar y prosperidad para más panameños.

El autor es economista.