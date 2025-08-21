¿Qué sueñas para tus hijos?

Exclusivo Suscriptores

Cuando pensamos en nuestros hijos, inevitablemente soñamos en grande. Queremos que sean los mejores en matemáticas, que lean con fluidez desde pequeños, que destaquen en deportes, que tengan oportunidades académicas únicas, que viajen, que conozcan lugares y personas que los enriquezcan. Y está bien soñar, porque los sueños son motor y guía.

Sin embargo, a veces olvidamos que nuestros hijos no solo necesitan esos logros que proyectamos, sino algo mucho más básico y profundo: padres presentes.

Un niño quizá no recuerde dentro de veinte años si a los siete resolvía multiplicaciones más rápido que sus compañeros. Lo que sí quedará grabado es si lo despertaban con un beso en la mejilla o con un grito apurado. Recordará si alguien se sentaba con él a desayunar o si debía hacerlo solo frente a una pantalla. Guardará en el corazón la memoria de quién lo llevaba o lo recogía en la escuela, de quién se tomaba el tiempo para preguntarle cómo estuvo su día y lo escuchaba con verdadera atención.

La presencia no se mide en horas largas, sino en momentos significativos. Estar presente es acompañar mientras se baña, sentarse juntos a cenar, leer un cuento antes de dormir o simplemente entrar a la habitación a darle un beso de buenas noches. Son detalles que parecen pequeños, pero que construyen la seguridad emocional de un niño y fortalecen un vínculo que lo acompañará toda la vida.

Hoy muchos niños crecen rodeados de adultos desconectados. No faltan los juguetes, las pantallas ni los programas extracurriculares, pero sí la presencia real de mamá y papá. Y cuando un niño no tiene adultos que lo ayuden a nombrar sus emociones, que lo abracen cuando lo necesita, que lo escuchen sin juzgar, ese vacío no lo llena ninguna tablet ni el mejor colegio del mundo.

Nuestros hijos necesitan crecer con adultos que se ocupen y se preocupen por su bienestar, que les enseñen valores, empatía y amor. Porque el amor no se mide en regalos ni en notas escolares, sino en compañía.

Como padres, tenemos la enorme responsabilidad de no dejar que el ritmo de la vida y las exigencias externas nos roben lo esencial: estar. Y estar significa mirar profundo, detenernos, actuar antes de que la vida nos obligue a hacerlo por una pérdida o un dolor que nos despierte a la fuerza.

Podemos cambiar la realidad que estamos construyendo. Podemos decidir que nuestras casas sean lugares de abrazos, de palabras amables, de risas que se escuchen desde la cocina. Podemos decidir que nuestros hijos aprendan más de la forma en que los tratamos que de los discursos que les damos.

Al final, no importa si tu hijo es el mejor de la clase o si gana una medalla en fútbol. Lo que realmente marcará su vida será haber tenido padres presentes, amorosos y comprometidos con su felicidad.

Y si me preguntan qué sueño para mis hijos, lo resumo con una frase que leí de Roberto Fontanarrosa (1944-2007) y que se quedó grabada en mí:

“Que sus amigos sonrían al verlos llegar.”

Porque eso significará que crecieron rodeados de amor, que aprendieron a ser empáticos, generosos y solidarios, que saben dar y recibir cariño. Y ese, quizá, sea el mayor legado que podemos dejarles.

La autora es pediatra.