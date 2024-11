¿Qué tienen en común la CSS y una vaca?

Escuchar audio noticia

Desde chiquito he visto el logo de la Caja del Seguro Social (CSS), pero nadie me había explicado cómo funciona realmente. Ahora que empecé a cotizar y con todo el revuelo de las reformas, me di a la tarea de entenderlo para poder explicárselo de manera sencilla a mis amistades, incluso, en un “parking”. Este artículo es para todos los jóvenes, quienes, como yo, nunca nos explicaron qué es y cómo funciona la CSS.

Después de días escuchando conferencias, podcasts, y leyendo la página web de CSS, entendí que funciona, como en buen panameño, se diría, como una “vaca”. No se trata del animal, por supuesto. Es cuando en un grupo, cada uno pone plata para un propósito común, comida, “un parking”, un Uber.

Todos los que trabajamos, ponemos una cantidad pequeña de plata todas las quincenas. No todos ponemos igual; hay unos con capacidad de poner un poquito más y otros no pueden poner tanto. Pero la vuelta es que todos los que trabajan ponen para la vaca, o sea, para la CSS, el gobierno incluido.

¿Y para qué se usa esa plata? Para cubrir riesgos y financiar programas. Tengan en cuenta que, en esencia, es para proteger a los trabajadores y a sus familias, en especial, a los de bajos recursos económicos.

El primero se llama Enfermedad y Maternidad. Garantiza que todos puedan acceder a servicios de salud, incluidos los controles por embarazo y una compensación económica un mes y medio antes y después de dar a luz. El segundo se llama Riesgos Profesionales. Se utiliza si te pasa algo en el trabajo, por ejemplo, un accidente, que hace imposible que sigas trabajando. Este programa te permite recibir una compensación económica.

El tercero es el famoso IVM. Se encarga de las pensiones (pagos o compensaciones económicas cada cierto tiempo) por invalidez, vejez y muerte. Invalidez, si te pasó algo fuera del trabajo y no puedes seguir trabajando. El componente Vejez tiene que ver con las jubilaciones. Y el componente Muerte es una compensación económica para cuando el trabajador fallece en beneficio de sus familiares o herederos.

El último programa es el de la Administración de esa plata para asegurar que la vaca produzca los recursos que se necesitan.

Ahora, vamos al más mencionado: el IVM. Es el más controversial porque es uno de los que más dinero necesita para cubrir las jubilaciones. Siempre van a hablar de dos sistemas: el viejo, que se llama Beneficio Definido; y el más reciente, que se llama Mixto. El de Beneficio Definido es el sistema en el que todos los trabajadores ponen una parte de su salario, para que, de esa vaca, paguen todo lo de la CSS. Eso es lo que también se conoce como “sistema solidario”.

En el Mixto, el actual sistema, es en el que todos los que trabajan después de 2008 cotizan. Cada vez que das tu cuota, una parte va a tu cuenta individual para tu jubilación y, el resto, se destina a la vaca para todas las cosas que hace la CSS, incluido seguir pagando el sistema viejo. El sistema Mixto surge porque el viejo o de Beneficio Definido, tenía un déficit -se gastaba más de lo que ingresaba y, eventualmente, se iba a quedar sin plata-.

Dato importante: los trabajadores del presente ponemos dinero para los programas actuales, incluido para las jubilaciones. El detalle es que si igual uno paga todas sus cuotas, aún no alcanzaría para pagar un cheque a todos los jubilados por el resto de sus vidas. Ningún adulto mayor merece estar sin dinero, así que los trabajadores aportan para que les alcance.

Cuando hablan de medidas paramétricas son las condiciones o parámetros para que una persona pueda jubilarse. Todo ello es medible, por ejemplo, modificar la edad para jubilarse, cuántas cuotas hay que pagar y cuánta plata pones en cada cuota, tanto los empleados como los empleadores (por eso se llama cuota obrero-patronal).

Compartamos esta información con la mayor cantidad de jóvenes posibles y seamos parte de la solución. La vaca es de todos.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.