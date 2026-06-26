Panamá, 26 de junio del 2026
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    ¿Quién debe hablar sobre inteligencia artificial?

    Franklin Ward
    ¿Quién debe hablar sobre inteligencia artificial?
    La Inteligencia Artificial (IA) es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras aprender, razonar y realizar una variedad de tareas avanzadas. Foto/Pixabay

    Cada día escuchamos noticias sobre inteligencia artificial. Algunos la ven como una herramienta capaz de aumentar la productividad y acelerar la innovación. Otros temen que reemplace empleos, difunda información falsa o tome decisiones difíciles de entender. Sin embargo, hay una pregunta que recibe menos atención: ¿quién debería participar en esta conversación?

    La inteligencia artificial ya influye en aspectos cotidianos de nuestra vida. Ayuda a recomendar contenidos en redes sociales, filtrar correos electrónicos, detectar fraudes bancarios y asistir en diagnósticos médicos. Estas aplicaciones son posibles gracias a avances en matemáticas, informática y ciencia de datos. Pero sus efectos van mucho más allá de la tecnología.

    La necesidad de comprender la inteligencia artificial ya es evidente. Hoy millones de estudiantes en todo el mundo utilizan herramientas como ChatGPT para investigar, resumir textos o generar ideas. Esto ha obligado a escuelas y universidades a replantear cómo enseñan y evalúan el aprendizaje. La conversación ya no es si los estudiantes usarán IA, sino cómo aprenderán a utilizarla de forma responsable, ética y crítica.

    Las decisiones relacionadas con la IA también tienen implicaciones para la educación, el trabajo, la privacidad y la forma en que accedemos a la información. Por esa razón, muchos países han comenzado a promover espacios de diálogo donde participan investigadores, empresas, gobiernos y ciudadanos. Un ejemplo es el Grupo Especial de Interés en Inteligencia Artificial (AI SIG) de la Internet Society, una comunidad global de voluntarios que reúne participantes de distintos países y profesiones para intercambiar conocimientos sobre el impacto de la IA en la sociedad y en el futuro de Internet.

    La inteligencia artificial seguirá evolucionando durante los próximos años. La pregunta no es si afectará nuestra vida diaria, sino qué tan preparados estaremos para entenderla y participar en las decisiones que la rodean. Si la IA influirá en el futuro de todos, ¿debería ser una conversación reservada para especialistas o una en la que todos tengamos voz?

    El autor es consultor de empresas.

    Franklin Ward

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