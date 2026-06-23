¿Quién escucha al presidente?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Se acaba el mes de junio y, con él, se va la mitad del año. Una primera mitad que ha impactado de manera sustancial a una significativa parte de la población panameña y nos ha proporcionado grandes satisfacciones en algunos campos y grandes preocupaciones en otros.

El mundo sigue convulsionado. La guerra de Ucrania, que se iba a acabar en una semana, sigue y se pone peor. Imagínense que drones ucranianos atacaron efectivamente la capital de Rusia.

La de Irán que, desde mi balcón, se inicia por un antojo de un líder del Medio Oriente, desesperado por ganar unas elecciones que se le vienen encima, convence a otro líder mundial, igualmente desesperado por ganar unas elecciones en noviembre y que, sin haber medido las consecuencias, nos tienen al resto del mundo pagando precios exageradamente altos por una gasolina que está agigantando una inflación que ya había asomado la cara y que ahora vemos de cuerpo entero.

Supuestamente iban a ganarse el respeto del resto del mundo, pero, por lo que hemos percibido en las últimas semanas, no es eso lo que están ganando. Auguro muy malos resultados para ambos en las próximas elecciones de sus respectivos países.

La Copa del Mundo, organizada por la FIFA, ha “desacomodado” la vida de varios países, principalmente de los que están participando en este torneo, que es el más visto a nivel mundial en cualquier deporte. Infortunadamente, las selecciones nacionales de nuestro continente no han mostrado estar a la misma altura que sus pares de otras regiones del mundo.

Aunque emito una opinión muy personal, no estoy del todo convencido de la transparencia del sorteo que dividió a los países y menos aún de la actuación de algunos de los árbitros que están “pitando” los partidos.

En Panamá se acerca el inicio de un nuevo período del Órgano Legislativo, donde, el primer día, el presidente de la República deberá presentar un informe a la nación. Considero que el mandatario, más que presentar un informe para echarse flores informando cuántas obras se han terminado y cuánta ayuda se ha otorgado, debería presentar un informe más profundo, no dirigido a una masa que ni ve su discurso ni le interesa lo que diga, pues para ellos eso pareciera ser de otra galaxia.

Ojalá lo que se presentara fueran asuntos de gran valor que no necesariamente generan votos, pero sí ayudarían a mejorar la imagen que ha venido proyectando de un mandatario alejado de sus electores.

A muchos nos gustaría conocer, por ejemplo, por qué no se hace una inversión adicional para que el cuarto puente sobre el Canal, en lugar de estar atrasado como se dice que está, pueda ser entregado en 2028. ¿Nadie se ha preguntado por qué en otros países este tipo de infraestructuras demora entre 10 y 12 meses y aquí tarda años?

A otros nos gustaría saber si se tiene previsto impulsar la reforma de un sistema educativo que caducó hace muchos años y donde se esconde el verdadero futuro del país. Sin profesionales realmente capacitados, las empresas que lleguen al país se verán obligadas a contratar extranjeros para que, al menos medianamente, puedan desarrollarse aquí.

Debemos caminar por la acera de los países que quieren desarrollarse de la mano de nuevas industrias, y no seguir memorizando quién descubrió Panamá o la raíz cuadrada de 24, cuyos resultados pueden obtenerse en segundos abriendo un celular.

Los panameños estamos padeciendo el resultado de muchos años de “mirar para el otro lado”, donde los valores han sido relegados a un tercer plano. Donde practicamos el “mientras no me cojan, es legal”, desde la forma en que conducimos hasta la forma de hacer negocios.

Preocupa escuchar frases como “por lo menos no está robando”, refiriéndose a mendigos o a los “bien cuidaos” que han vuelto a pulular por nuestras calles.

También preocupan los “juega vivo” que no siguen las reglas y que combinan todas las conductas anteriores. Ojalá los policías empezaran a hacer su trabajo en este campo. Sería de gran ayuda que soltaran el celular, dejaran de imponer multas inventadas y empezaran a proteger y servir.

Sigo convencido de que el segundo semestre podría ser mucho mejor, pero todos debemos poner de nuestra parte, iniciando por la cabeza, siguiendo por quienes lo escucharán el 1 de julio y por todos los que debieron escucharlo y no lo hicieron.

El autor es dirigente cívico y analista político.