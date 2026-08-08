¿Quién gana, Cristiano o Messi?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Depende. Si como en la ciencia la respuesta se basa en datos —goles por partido, asistencias, títulos y rendimiento—, el debate puede resolverse con números. Si se basa en la percepción, la respuesta cambia. Y esa percepción ya no se forma solo viendo los partidos: también la construye lo que aparece en nuestras redes sociales.

El Mundial convocó enormes multitudes: se estima que más de 3 mil millones de personas vieron por lo menos un partido por TV. Entre quienes siguieron el torneo hay millones de espectadores ocasionales, que se acercan al fútbol cada cuatro años y pueden carecer del contexto necesario para evaluar una jugada, una estadística o una acusación.

Mucho más para los ocasionales, pero también para bastantes de los espectadores asiduos, los algoritmos juegan un papel relevante. Estos son sistemas de reglas y modelos matemáticos que deciden qué contenido mostrarnos. Aprenden de cada “me gusta”, búsqueda y comentario. Su prioridad es mantenernos conectados, no comprobar si lo que vemos es cierto. Si reaccionamos a una publicación contra Messi, pronto recibiremos otra, y luego otra.

Durante el torneo circularon supuestas pruebas de favoritismo hacia Argentina: citas inexistentes e imágenes manipuladas con inteligencia artificial, como la imagen que mostraba falsamente a Messi cometiendo una falta contra Inglaterra. Las verificaciones demostraron que eran fabricaciones. Sin embargo, para quien ya sospechaba de Argentina, parecían confirmar lo que “sabía”.

No hace falta que exista una conspiración. La combinación de rivalidad, cuentas que buscan audiencia, usuarios que comparten sin verificar y algoritmos que premian la reacción puede fabricar la apariencia de una campaña. La repetición convierte una afirmación en algo familiar, y lo familiar suele parecernos verdadero.

El fenómeno trasciende el fútbol. Las mismas herramientas pueden distorsionar una elección, una crisis sanitaria o la reputación de cualquier persona. El problema no es preferir a Cristiano, Messi o ningún jugador. Es tomar cualquier contenido como evidencia.

Antes de compartir, conviene detenerse: ¿quién publica?, ¿qué medio confiable lo confirma?, ¿la imagen aparece en su contexto original? En internet, la indignación viaja más rápido que la corrección. Por eso, especialmente cuando la fuente es una red social, verificar no es desconfiar de todo: es decidir con libertad qué merece nuestra confianza.

El autor es biólogo, banquero e integrante de Ciencia en Panamá.