Lo que quiero en un candidato

A medida que se aproxima la fecha de las elecciones presidenciales, puedo ver cómo se va despertando en nuestro país el movimiento de las campañas políticas.

En un mundo perfectamente democrático e idealista, son sensaciones de esperanza por el nuevo comienzo lo que sentirías en la población, pero esta vez, lo que es tangible es que el concepto de “político” ha sido distorsionado a una figura fría y superficial, en lugar de verse como un aspirante a gobernar para intervenir positivamente en los asuntos que conciernen a la sociedad.

Las campañas políticas se han convertido en una carnada atractiva para las masas, en lugar de ser una promesa de cambio positivo fundamentada en planes elaborados con un sentido de responsabilidad e intelecto, mirando hacia al futuro y al progreso, no los errores cometidos en el pasado, porque el camino que hemos recorrido no nos debe distraer del que viene por delante.

Yo en lo personal, quiero un candidato que no repita un discurso banal, escrito por alguien más para convencer a las multitudes, que, por el contrario, sus palabras sean producto de su intelecto y de su visión, no para conseguir un voto, sino para despertar un sentido de responsabilidad en cada ciudadano.

Es nuestro deber elegir astutamente a nuestro mandatario, no para nuestro beneficio personal ni para darle la victoria al partido político de nuestra preferencia ni para sancionar a nuestro menos favorito; es nuestra obligación salir a tomar la mejor decisión en aras del progreso de nuestra nación.

Es por eso que hoy no me importan los colores de la bandera de tu partido, me importa más la pureza de tu conciencia. No me interesa lo que puedes hacer por mí, me intriga más saber lo que puedes hacer por Panamá.

Quiero un candidato que me dé la esperanza de soñar con un mejor futuro, y que al mismo tiempo me dé la seguridad de que su trabajo no termina con su campaña, de que mi voto es la decisión correcta porque él está comprometido con su visión, y es lo suficientemente íntegro para no permitir que ningún poder ofusque su cometido.

A la juventud casi siempre nos caracteriza una facilidad para vernos envueltos en una esperanza idealista, pero esta vez pienso que ciertamente hay algunos pocos candidatos que aspiran a una posición en el próximo gobierno porque tienen una propuesta fresca y genuina para llevarnos hacia un mejor futuro.

Pero no debemos olvidar que es nuestra responsabilidad como ciudadanos constantemente hacer valer nuestro voto, exigiendo a nuestros elegidos mantenerse fieles a la misión por la cual los escogimos.

Por eso para estas elecciones no quiero un eslogan que me haga reír, quiero un candidato que se tome el futuro de mi país en serio.

