Panamá, 20 de abril del 2026

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    Actividad minera

    Reabrir la mina: ¿sí o no?

    Rafael Mezquita
    Reabrir la mina: ¿sí o no?
    Mina de Donoso. Cortesía

    La reapertura de la mina de cobre será la principal decisión del gobierno actual. En ella se entrelazan dos componentes: la pertinencia de tal reapertura y la aceptación o rechazo de su proponente, el Gobierno Nacional. En el pasado, el castigo al gobierno de turno tuvo su impacto en la movilización antiminera y en la posterior declaratoria de inconstitucionalidad del contrato.

    El cierre de la mina en diciembre de 2023 le hizo un hueco enorme a nuestra economía: el PIB cayó cerca del 5%, lo que produjo la pérdida de unos 38 mil empleos directos e indirectos. Además, el cierre afectó a más de 2 mil proveedores locales que recibían pagos cercanos a $800 millones anuales.

    Las comunidades cercanas a la mina sufren desde entonces un desempleo cercano al 25%, y el Estado dejó de percibir entre $486 y $600 millones anuales en impuestos y aportes. La grave coyuntura postcierre ha sensibilizado a un segmento de la población sobre la pertinencia de apoyar su reapertura.

    Reabrir la mina sería una señal de confianza en el país, un incentivo para la inversión extranjera directa y un impulso al crecimiento del PIB, que permitiría la recuperación de empleos, la reactivación de proveedores y el aumento de ingresos fiscales.

    En la coyuntura actual de estancamiento económico, altos precios del combustible y del costo de la vida, el precio del cobre ha experimentado un auge en los últimos cinco años, alcanzando máximos históricos en 2025 y 2026, superando los $5 por libra.

    Pareciera que están dadas las condiciones macroeconómicas para renegociar el contrato con Minera Panamá. Las principales condiciones externas y componentes del nuevo contrato para hacer viable dicha reapertura son:

    1. En las encuestas conocidas, es notoria la baja percepción de la gestión del gobierno, que mejora poco con el tiempo.

    2. Tal percepción debería llevar al gobierno a tres decisiones:i) Buscar el mejor contrato posible, es decir, aquel que logre mayores ingresos con el menor costo ambiental posible.ii) Cerrar dichas negociaciones y anunciar sus resultados una vez superados buena parte de los efectos negativos de la actual guerra en Irán y antes de la lógica preelectoral.iii) Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz.

    3. El nuevo contrato de explotación minera debería contemplar un modelo de gobernanza ambiental internacional, con auditorías externas permanentes de una empresa de prestigio y con informes públicos periódicos.

    4. El nuevo contrato debería asegurar que los beneficios fiscales para Panamá sean iguales o mayores a los establecidos en los mejores contratos del mundo y superiores al contrato declarado inconstitucional.

    5. En paralelo, el gobierno debería buscar el apoyo de fuerzas políticas y sociales para lograr la reapertura y establecer mecanismos transparentes sobre el uso de los recursos generados.

    6. El nuevo contrato debería establecer un modelo de relación distinto con las comunidades aledañas, convirtiéndolas en aliadas del desarrollo minero.

    A pesar de las diferencias entre la reapertura de la mina y la ampliación del Canal, el referéndum de la ampliación demuestra que los pueblos apoyan estas iniciativas cuando perciben que les convienen. La ampliación recibió un 77% del sí y un 22% del no, con una participación del 43% del padrón. Dicho respaldo se dio a pesar de que el gobierno de turno convocó el referéndum antes de la mitad de su mandato y con niveles de aceptación del 67%.

    Por lo tanto, el gobierno actual debería trabajar en paralelo: mejorar su percepción pública, negociar los mejores términos del nuevo contrato minero y comunicar eficazmente ambas estrategias.

    El autor es exministro de la Presidencia.

    Rafael Mezquita

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