Recapitulando un año de logros y desafíos en la ciencia panameña

La Fundación Ciencia en Panamá celebrará su décimo aniversario en 2026. Desde su creación, ha afianzado su rol como referente en divulgación y popularización de la ciencia, asesoría en políticas públicas basadas en evidencia e incidencia de la ciencia organizada en la agenda nacional.

El 2025 comenzó con un ejercicio de rendición de cuentas que reafirmó el compromiso de la Fundación con la transparencia y la participación ciudadana. En una de nuestras reuniones mensuales, se abrió un espacio de diálogo con la Senacyt sobre las prioridades y los desafíos del financiamiento nacional de la ciencia. En febrero, el taller por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia visibilizó referentes femeninos y motivó a jóvenes a considerar carreras científicas como una opción de vida. En abril, la Marcha por la Ciencia congregó a investigadores, instituciones y aliados, reforzando la posición de Panamá en el mapa global del conocimiento.

Este esfuerzo sostenido fue reconocido con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo de la OEI, en la categoría de ciencia, destacando el potencial de la ciencia panameña cuando se articula con redes regionales y multilaterales. A lo largo del año, la Fundación también participó en espacios como la Gala Oye Mujer; estrechó lazos con CIEDU-AIP, IPEBI y SNI-AIP; y mantuvo una activa diplomacia científica con la embajada del Reino Unido y el Centro Cultural de España. En agosto, en asociación con la Cámara Panameña del Libro, estuvo presente en la Feria Internacional del Libro.

La conferencia ofrecida al cierre del año en el Museo Interoceánico del Canal resaltó que la ciencia forma parte de la identidad panameña y de su imaginario colectivo. Como tal, demanda mayor financiamiento, marcos legales integrales basados en ciencia local y un fortalecimiento sostenido de las capacidades en ciencia y tecnología.

El contexto geopolítico actual impone tensiones globales, desigualdades en el acceso al conocimiento y acelerados cambios tecnológicos. Para enfrentarlos, el país debe potenciar sus competencias locales sin renunciar a su rol regional, apostar por la investigación como inversión estratégica y superar las restricciones presupuestarias y regulatorias que frenan la innovación. En 2026 corresponderá construir una ciencia panameña resiliente, asumida por gobiernos, empresas, academia y ciudadanía como condición indispensable para un futuro más justo, sostenible y democrático.

La autora es farmacóloga, docente en la Universidad de Panamá y presidenta de Ciencia en Panamá.