Rechazo a la posición de Panamá en torno a Venezuela

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

1. Reconocimiento de la situación actual por la que atraviesa Venezuela

La embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Raquel Delgado, aseguró que Venezuela “se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad popular y por una erosión sostenida de la institucionalidad democrática”.

Nuestra respuesta: esta afirmación constituye una inaceptable intromisión en los asuntos internos de Venezuela.

Contrasta esta posición con el fuerte y masivo apoyo que Venezuela brindó a Panamá en 1976, durante las negociaciones con Estados Unidos. Su presidente, quien nacionalizó el petróleo venezolano, era Carlos Andrés Pérez.

Cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989, yo había elaborado la Solicitud de Demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, autorizado como primer agente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia por el presidente Manuel Solís Palma. Reconozco públicamente que el presidente Carlos Andrés Pérez me extendió su apoyo para huir de una Panamá ocupada por tropas invasoras, citándose conmigo en una isla del Caribe que era territorio venezolano.

Contradictoriamente a lo afirmado por Delgado, su presidente, José Raúl Mulino, llegó al poder sin debate nacional, sin vicepresidente y con apenas 13% de los votos. ¿De cuál legitimidad democrática habla Delgado?

2. El no reconocimiento a la presidencia interina de Delcy Rodríguez

Delgado reafirmó la postura del presidente Mulino y del embajador ante la ONU, Eloy Alfaro, quienes desconocen el nuevo liderazgo que ejerce la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al señalar:

“Panamá reitera de manera clara e inequívoca que no reconoce ni reconocerá a un régimen de carácter autoritario e ilegítimo que mantiene al pueblo venezolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad más graves de nuestra región”.

Nuestra respuesta: continúa la intromisión en los asuntos propios del pueblo venezolano. Autoritario e ilegítimo es el gobierno panameño, que se ha aliado descaradamente con sectores privados que monopolizan, usufructúan y lucran de las riquezas nacionales, condenando al hambre a amplios sectores de nuestro pueblo y convirtiendo a Panamá en uno de los países más desiguales de la región. ¿En qué mundo vive nuestra embajadora ante la OEA?

3. La liberación de los presos políticos

Delgado abogó por la liberación de los presos políticos y afirmó que el encarcelamiento por ejercer el derecho al disenso “constituye una grave violación de los derechos humanos y de los principios democráticos”. “Panamá exige la liberación sin demora de todos los presos políticos”, sostuvo.

Nuestra respuesta: el gobierno de Panamá ha declarado la guerra a su propio pueblo. Ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha reprimido violentamente a pueblos originarios —en Bocas del Toro, verbigracia—, ha expropiado fondos del movimiento sindical, encarcelado a sus dirigentes, forzándolos al asilo en embajadas, y ha obstaculizado su reconocimiento ante organismos internacionales.

4. La crisis venezolana no es un asunto aislado

Delgado afirma que la crisis venezolana tiene ramificaciones más allá de sus fronteras.

“Como país que ejerce la presidencia de la Comisión de Seguridad Hemisférica y de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, Panamá subraya que la crisis venezolana no es un asunto interno aislado…”

Nuestra respuesta: es lo único sensato que ha dicho Delgado. El mundo está perplejo y conmocionado por el atropello a un país soberano y, más aún, porque quien hoy asume responsabilidades hemisféricas avala la más grave violación a la autodeterminación y al principio de no intervención.

5. El reconocimiento a la voluntad popular expresada en julio de 2024

La representante panameña reiteró la posición de su país sobre una salida a la crisis que incluya tanto al presidente electo González Urrutia como a María Corina Machado.

Nuestra respuesta: intervención y más intervención imperialista es lo que promueve la tristemente célebre representante de Panamá ante la desacreditada OEA (Olviden Ese Asunto).

6. La experiencia de Panamá en su transición hacia la democracia

Delgado evocó la transición democrática de Panamá tras la invasión estadounidense de 1989, que derrocó a Manuel Antonio Noriega e instaló el gobierno de Guillermo Endara, ganador de las elecciones de mayo de ese año.

Nuestra respuesta: la verdad es otra. Estados Unidos invadió Panamá porque Noriega rechazó una orden del Consejo de Seguridad Nacional de Washington, encabezado por el almirante John Poindexter, que exigía a Panamá atacar a la Nicaragua sandinista para justificar luego una invasión “en nuestra defensa”.

Conclusión: Estados Unidos violó nuestra independencia, entregó el poder a la oligarquía de Endara, Ford y Arias Calderón, y convirtió al país en un protectorado de facto.

El autor es exdiplomático.