Reciclar hoy para un mañana sostenible: una mirada desde la química

Exclusivo Suscriptores

Por reciclaje entendemos el proceso mediante el cual un producto o material vuelve a ponerse en valor. En el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), organizaciones y grupos ambientalistas de todo el mundo se unen para concienciar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos que generamos.

El reciclaje enfrenta numerosos desafíos a escala global: tecnológicos, sociales y económicos. A pesar de los avances en políticas ambientales e investigaciones científicas, el principal obstáculo sigue siendo la falta de conciencia ciudadana.

En Panamá, la cultura de reciclaje es limitada: se estima que solo el 5% de los residuos se recicla. El resto termina en vertederos, donde suele quemarse, generando dioxinas, furanos, dióxido de carbono y otros gases tóxicos que se acumulan en el ambiente y provocan enfermedades en la población. Además, una parte significativa de los desechos llega a los ríos y, eventualmente, al mar, donde pueden permanecer durante años.

Si no contamos con una buena gestión de residuos, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? El reciclaje no debería ser la primera opción, sino la última. Antes de reciclar, debemos reducir el consumo, reutilizar lo que ya tenemos y evitar lo que no necesitamos.

Cada vez que vamos al supermercado tenemos la oportunidad de reducir nuestra huella de carbono con decisiones sencillas. Una de ellas es evitar las frutas, verduras y carnes empacadas en plástico y optar por productos a granel.

Comprar alimentos empacados no garantiza que sean más saludables o seguros. De hecho, investigaciones advierten que los envases plásticos pueden liberar compuestos químicos como el bisfenol A o los ftalatos, relacionados con alteraciones hormonales y un mayor riesgo de enfermedades.

Optar por productos a granel no solo disminuye los residuos plásticos y la huella de carbono, sino que promueve una alimentación más consciente, natural y saludable. ¡Adoptemos este hábito: Panamá y la Tierra nos lo agradecerán!

La autora es docente de la Universidad de Panamá y estudiante de doctorado en química.