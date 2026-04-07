¡Reconfigura tu cerebro!

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“¡Tienes que dedicarle al menos una hora diaria a la lectura!”, exclamaba mi mamá, mientras un Joshua niño suspiraba con desidia por tener que “desperdiciar” una hora de su vida leyendo todos los días. En aquel entonces no tenía la más remota idea de cómo ese simple hábito estaba reconfigurando silenciosamente la forma en la que percibía el mundo. ¿Quieres saber cómo?

Cuando somos niños, nuestra neuroplasticidad está en su punto máximo. Durante este periodo, nuestro cerebro forma conexiones neuronales con base en la información que nos rodea. Somos esponjas de conocimiento que absorbemos todo lo que percibimos. Esta capacidad biológica es lo que convierte a la infancia en la ventana de oportunidad más poderosa para formar hábitos intelectuales duraderos. Ahora bien, puedes preguntarte qué tiene que ver la neuroplasticidad con la lectura. Su relación es mucho mayor de lo que parece.

Al contar con una mayor capacidad para absorber conocimiento, leer desde temprana edad mejora nuestro vocabulario, comprensión lectora, atención, pensamiento lógico y otros elementos esenciales en nuestro desarrollo. De hecho, un estudio llevado a cabo en 2023 por Psychological Medicine reveló que los niños de entre 2 y 9 años que tienen la lectura como pasatiempo muestran un mejor desempeño cognitivo, mejor salud mental, mayor volumen cerebral y menos problemas de conducta que aquellos que no leen. En ese mismo estudio, los científicos afirman que leer 12 horas a la semana es el punto óptimo para obtener el mayor desarrollo posible. Si distribuimos ese tiempo a lo largo de siete días, hablamos de alrededor de una hora y 42 minutos de lectura diaria: una inversión relativamente pequeña de nuestro tiempo.

El desarrollo que proporciona la lectura trasciende lo académico. Cada libro cuenta una historia distinta, con diversos personajes, conflictos, posturas, ideologías y emociones. Esto resulta crucial en la adolescencia, etapa en la que empezamos a desarrollar nuestra personalidad y a formar nuestras opiniones. Tener acceso a múltiples historias nos enseña a ponernos en el lugar de los demás y a cuestionar el mundo que nos rodea. Un lector ávido aprende a dudar mejor y a resistir la manipulación. Esa es la base del pensamiento crítico, uno de los elementos más importantes en el desarrollo integral del ser humano. Con todos estos beneficios, resulta difícil no preguntarse: ¿por qué no dedicarle tiempo diario a la lectura?

La lectura ha cambiado en los últimos años. Aunque existe la lectura digital, esta no siempre conecta con el lector de la misma forma que la tradicional, lo que puede afectar la experiencia inmersiva. Por otra parte, las redes sociales ocupan gran parte del tiempo de ocio, desplazando en ocasiones el espacio que la lectura solía tener. Además, tecnologías como la inteligencia artificial representan un arma de doble filo: si bien pueden ser herramientas útiles para estructurar ideas y sintetizar información, su uso excesivo puede reducir la capacidad de análisis y los periodos de atención. En ocasiones, preferimos consultar a una inteligencia artificial antes que realizar una breve búsqueda para resolver nuestras dudas.

Esto no significa que el uso de redes sociales o inteligencia artificial sea negativo. Al contrario, utilizadas de forma consciente, pueden aportar grandes beneficios. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de dedicar un espacio diario a la lectura. Cada página es un ladrillo en la construcción de una mente más amplia, empática y crítica. Leer nos permite nutrirnos de conocimiento y desarrollarnos integralmente como seres humanos. Es una de las formas más efectivas de transformar la manera en que percibimos el mundo.

Reconfigura tu cerebro: lee al menos 20 páginas al día.