Recordando a Francisco ‘Franqui’ Young, referente de la contaduría panameña

En memoria del CPA, Francisco Franqui Young (Q.E.P.D.), el periódico rinde homenaje a una figura emblemática de la contaduría pública panameña, cuyo legado gremial, institucional y ético permanece vivo en la conciencia profesional del país.

Fue el primer director de la Dirección General de Ingresos (DGI) en democracia, desde donde aportó transparencia, ética y rigurosidad técnica a una institución clave para la administración tributaria nacional.

Su gestión marcó un hito en la profesionalización del servicio público contable, consolidando estándares que aún hoy orientan el ejercicio fiscal responsable.

Presidió el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá en momentos decisivos para el fortalecimiento gremial, promoviendo la independencia profesional, la formación continua y la defensa del contador como agente ético y técnico del desarrollo nacional.

Como miembro activo del Movimiento de Contadores Públicos Independientes, impulsó iniciativas orientadas a dignificar la profesión, actualizar la normativa contable y fomentar el diálogo interinstitucional.

Su influencia se extendió más allá del gremio: formó y acompañó el desarrollo de varias generaciones de contadores públicos, quienes lo reconocen como mentor, referente y guía.

En marzo de 2024, el Club Rotario de Panamá le rindió homenaje por su “labor ejemplar como contador público autorizado”, destacando su contribución a la sociedad panameña como ciudadano íntegro, servidor público y profesional comprometido.

El CPA Young no solo fue un contador excepcional, sino también un símbolo de integridad en la sociedad panameña, un formador de conciencia gremial y un defensor incansable de la ética en el ejercicio contable.

Su nombre permanecerá en la memoria institucional del país como emblema de excelencia, dignidad y servicio.